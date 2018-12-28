Gonca Vuslateri'den eğlenceli canlı performans

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Muratpaşa Belediyei tarafından Türkan Şoray Kültür Merkezi\'nde düzenlenen konserler serisinde oyuncu Gonca Vuslateri sahne aldı. Müzisyen Emir Ersoy\'un ünlü oyuncuları buluşturduğu RockKuba projesi kapsamında sahne alan Gonca Vuslateri sahnede kendisi için deli işareti yapan Emir Ersoy\'a da \"Türkiye\'de bütün akıllı kadınların işareti\" diye karşılık verince izleyicilerden alkış aldı. İlk defa canlı olarak Antalya\'da sahneye çıkan ikilinin konserine müzik severlerin ilgisi yoğun oldu.

Gonca Vuslateri\'nin sahne performansını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da izlerken Gonca Vuslateri, esprileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Latin müziğinin kıvrak ezgileri arasında sahneye çıkan Gonca Vuslateri, tüm salonu \'Muratpaşa\'da sanat var. Yaşasın Sanat\' sözleriyle selamladı. Vuslateri, \"Hep özendiğim bir laf vardı. Kısmet oldu, 33 yaşında. Biraz hasta geldim, kusura bakmayın\" diyerek konserine başladı.

\'TÜRKİYE\'DE BÜTÜN AKILLI KADINLARIN İŞARETİ\'

Vuslateri, RockKuba projesi için seslendirdiği Göksel\'in \'Sabır\' ve MFÖ\'nün unutulmazları arasında yer alan \'Sude\'nin yanı sıra Teoman\'ın \'Paramparça\' şarkısından 70\'li yılların son dönemine damgasını vuran Semiramis Pekkan\'ın \'Bana Yalan Söylediler\'e ve 80\'ler klasiği Erol Evgin\'in \'Tüm Bir Yaşam\' ile Sezen Aksu\'nun \'Aldatıldık\' şarkılarını söyledi.

Emir Ersoy\'un konser sırasında RockKuba projesi için nasıl buluştuklarını anlatırken eliyle deli işareti yapması üzerine Vuslateri\'nin \"O Türkiye\'de bütün akıllı kadınların işareti\" diye karşılık vermesi, salondan büyük alkış aldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, oldukça eğlenceli geçen konserin ardından Emir Ersoy ve Gonca Vuslateri\'ye teşekkür çiçeği takdim etti. 26 Ekim\'de açılışı gerçekleştirilen Türkan Şoray Kültür Merkezi\'nde Antalyalı sanatseverlerin nitelikli çalışmalarla buluşacağını belirten Başkan Uysal, \"Bir şey Türkan Şoray Kültür Merkezi programında yer alıyorsa o birinci sınıftır, bundan emin olabilirsiniz\" dedi.

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