Gonca Vuslateri: Nagehan Alçı kim?

Oyuncu Gonca Vuslateri, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’nın “Gonca Vuslateri'nin de beyninde feodalizmin kalıntıları var. Feminist bilinç sahibi olduğunu iddia eden kadın gidiyor ve bir anda karşımıza dün de ifade ettiğim gibi Z kuşağının tabiriyle 'Tam bir Kezban' çıkıyor.” sözlerine yanıt verdi.

Vuslateri, OdaTV’ye yaptığı açıklamada, "Nagehan Alçı kim? Hiç ilgilenmiyorum. İyi rahatlamış sıkıntı yok. Bana ne hiç ilgilenmediğim bir konu. İsteyen istediğini hedef alabilir. Hedef yapabilir, yanılabilir, hayat bu. Çok sıkıcı bir konu." dedi.

TIKLAYIN | Nagehan Alçı'dan Gonca Vuslateri'ye: Feminist bilinç sahibi olduğunu iddia eden kadın gidiyor, karşımıza "tam bir Kezban" çıkıyor

Ne olmuştu?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, oyuncu Gonca Vuslateri'nin Will Smith'in Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a tokat atmasını desteklemesine tepki gösterdi.