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Gonca Vuslateri'den "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" diyen Dekan Orhan Acar'a: Keşke benim yüzümle bir yalnız kalsanız

13 Mayıs 2020 09:10

Oyuncu Gonca Vuslateri, bir video kongerans görüşmesinde, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" diyen Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'a "Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, makamında bir video konferans görüşmesine katıldı. 58 yaşındaki Orhan Acar, video konferansta ve kameranın açık olduğunu unutup, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

Oyuncu Gonca Vuslateri, skandal görüntülere yönelik olarak, "Yazıklar olsun… Keşke benim yüzümle bi yalnız kalsanız. Sonra gururla desem benim “yüzümden” oldu. Bu taciz bilinciyle toplumu nasıl terörize ettiğinizin ve insanlığı şiddete yönlendirdiğinizin hesabını verirsiniz umarım" ifadelerini kullandı.

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