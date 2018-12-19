Oyuncu Gonca Vuslateri, "Ciddi anlamda avokado hastalığım var" dedi. Her gün üç adet avokado yediğini söyleyen Vuslateri, "Limon, tuz ve avokado ile bütün günü geçirebilirim" diye konuştu.

Vuslateri, Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu talk show programına konuk oldu. Vuslateri günlük yaşamında nasıl birisi olduğunu ve ev halini anlattı. "Pikaplarım var, çok severim plak dinlemeyi, akustik, eski, retro plaklarım var" diyen Vuslateri, "Ertesi gün ne dinleyeceğimi koyarım bir kenara" dedi.

Genelde sabahları yüzü düşük uyandığını belirten Vusleteri, şöyle devame tti:

"Çok geç uyurum, çok okurum ve çok okuduğum için gözümü çok yorarım, muhtemelen hep rüya görürüm. Hele bir de Netflix’te 'Tepedeki Ev' izlemişsem hiç mutlu uyanamam. Uyandığımda hayatta kahve içmem. Ciddi anlamda avokado hastalığım var; her gün üç tane avokado yiyorum. Limon, tuz ve avokado ile bütün günü geçirebilirim.”