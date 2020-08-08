Gonca Vuslateri: Boşandıktan sonra Sezen Aksu arkamda durdu

Oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz akşam Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Vuslateri, Sezen Aksu şarkılarını okuduğu esnada duygusal anlar yaşadı. Oyuncu, "Boşandıktan sonra elimden tutan, arkamda duran, beni sahnelere iten tek isim Sezen Aksu oldu. İçimde ona karşı muhteşem bir sevgi var" dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Gonca Vuslateri, önceki akşam Bodrum'da bir mekanda sahne aldı.

Sevenlerinin karşısına siyah bir elbise ile çıkan Vuslateri, Sezen Aksu parçalarını söylerken bir ara duygusal anlar yaşadı.

Oyuncu, "Boşandıktan sonra elimden tutan, arkamda duran, beni sahnelere iten tek isim Sezen Aksu oldu. İçimde ona karşı muhteşem bir sevgi var" dedi.