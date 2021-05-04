Gomes'ten Yılmaz Vural'a yanıt: Oyuna girmek için hazırlanmaya başladığımda hoca "Değişiklik düşünmüyorum ihtiyaç yok" dedi

Fenerbahçe yenilgisinin ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural yabancı oyuncular hakkında sert açıklama yaparak, "Ricardo Gomes'ten rica ettim, sana ihtiyacımız var oyuna gir dedim. Girmem dedi. Yabancı futbolcular burayı dingonun ahırı sanıyor" demişti. Gomes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Vural'a yanıt verdi ve "Oyuna girmek için hazırlanmaya başladığımda hoca 'Değişiklik düşünmüyorum ihtiyaç yok' dedi" ifadelerini kullandı.

Vural maç sonu yaptığı açıklamada, "Ricardo Gomes'ten rica ettim, sana ihtiyacımız var oyuna gir dedim. Girmem dedi. Yabancı futbolcular burayı dingonun ahırı sanıyor. Bir başka oyuncuyu oyundan çıkardık diye bana soyunma odasına küfür etmiş. Bana bir de? Küfür! Ulan burası dingonun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa adam gibi döversin" demişti.

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Yeşil Burun Adalı oyuncu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ricardo Gomes, "Maçın ikinci yarısında oyuna gireceğim bilgisi bana verildikten sonra görüntülerde de görüldüğü üzere oyuna girmek için hazırlıklara başladım. Hazırlanmaya başladığımda hoca geldi ve seni seviyorum gibi şeyler söylemeye başladı. Benim futbol oynamam için bunu söylemene gerek yok, üzgündüm her oyuncu gibi oynamak istiyordum ve sonra gelip akabinde değişiklik düşünmüyorum ihtiyaç yok dedi. Sonrasında ben de hazırlanmayı bıraktım" dedi.

İşte Gomes'in açıklamasının tamamı: