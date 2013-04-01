Gömdüğü servet için 9 ipucu

Kansere yakalanan Vietnam Savaşı gazisi ABD'li Forrest Fenn, altın ve elmastan oluşan servetini bir sandıkla gömdü. Fenn, hazine avcılarının servetini bulması için yazdığı şiirde 9 ipucu verdi.

Vietnam Savaşı gazisi 82 yaşındaki Forrest Fenn böbrek kanserine yakalandı. Fenn yakında hayatını kaybedeceğini düşünüyor. Kanser hastası Fenn, çocukların doğayla buluşması ve daha fazla hareket etmesi için ise servetini "ortaya" koydu.

Forrest Fenn, altın, elmas ve zümrütten oluşan 1 milyon Euro değerindeki servetini bir sandığa koyarak ABD'nin New Mexico eyaletindeki Santa Fe bölgesine gömdü.

Ebeveynlerin, doğa sevgisi aşılaması için çocukları, kent dışına çıkarmasını isteyen Fenn, gömdüğü servetinin buna vesile olmasını istiyor.

Fenn, servetinin gömülü olduğu bölgeyle ilgili ipucu veren bir şiir yazdı. "Hazineye ulaşmak için şiire 9 anahtar kelime koydum" diyen kanser hastası Fenn, "Çocukların doğaya çıkıp, hareket etmesini, güneşin ve ağaçların tadını çıkarmasını istiyorum. Çocuklarınızı alın ve balığa çıkın, hazineye ulaşmak için de gerekli malzemeleri yanınızda bulundurun" dedi.



'Mektuplarda ipucu istiyorlar'



Şimdiye kadar 7 bin 500 kişinin servetiyle ilgili kendisine mektup yazdığını belirten Forrest Fenn, mektuplarda daha fazla ipucu istendiğini söyledi.



Tek açık ipucu



Fenn'in servetini nereye gömdüğüyle ilgili verdiği tek açık ipucu ise, denizden 1500 metre yükseklikte bir yerde olduğu. Ancak bu ipucu hazine avcılarının pek işine yaramıyor çünkü New Mexico'nun denizden ortalama yüksekliği 1700 metre civarında bulunuyor.



3 yıl önce gömdü



Vietnam Savaşı gazisi servetini 3 yıl önce gömmesine rağmen, hazine avcıları hala bulamadı. Doktorlar, kanser hastası olan Fenn'in önümüzdeki 3 yıl hayatta olma şansını yüzde 20 olarak görüyor. Fenn hayattayken hazine avcılarının başarılı olup olamayacağı merak ediliyor.