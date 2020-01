Gölge heykeller

Bu eserlerin ardındaki isim Teodosio Sectio Aurea. Kaynak ustası olan 36 yaşındaki Yunan sanatçı, metalden heykeller üretiyor. Ve her heykelin ardında ikinci bir sanat eseri yatıyor... Gölgeleri...

"Gölgeler her yerde ancak onları neredeyse hiç dikkate almıyoruz. Ben onları bilerek algılıyorum ve her yerde ilginç gölgeler görüyorum. O zaman objenin ardında saklı olanları görüyorsunuz. Bu tıpkı iki yüzü olan demir para gibi. Gölgeler dünyası çok farklı bir dünya. Sınırsız ve kendine has bir güzelliği var."

Kurşun kalem ve kâğıtla başlıyor

Her eseri kurşun kalem ve kâğıtla başlıyor. Gölgenin şeklini tasarlıyor ve çizimlerini duvara yapıştırıyor. Sonra küçük bir lambanın ışığı yardımıyla, gölgeyi yarı karanlıkta istediği şekilde ortaya çıkarıyor.

"İlk olarak taslağı düşünüyorum. Her zaman gölgeyi düşünerek fikri geliştiriyorum. Sonra gölgeyi şekillendirmek için hangi parçalara ihtiyaç duyduğumu düşünüyorum. Bozulmadığı için daha çok metalle çalışmayı seviyorum. Benim için önemli olan kalıcı bir şey oluşturmak."

Metal heykeller, bağımsız sanat eserleri. Bu heykelde sanatçı, Pablo Picasso'nun ünlü Guernica eserinin üç boyutlu halini yaptı. Orjinali 1937 İspanya iç savaşı sırasında yapıldı.

"Guernica, siyah beyaz ve gri renklerinde yapıldı. Benim çalışmamda da ışık ve gölge bu renkleri yansıtıyor. Bu Picasso'ya sunduğum bir saygı. Çağdaş sanat eserlerinde enstalâsyonlar, video ve performans sanatları oldukça yaygın ben daha ziyade el becerilerini sunan büyük ustaları seviyorum."

350 metal bilyeden hazırlanmış insan DNA'sı şeklinde bir heykel... Leonardo da Vinci'nin Vitruvius Adamı, insanın fiziksel yapısı ve gölgeleri için önemli bir referans...

Yunan mitolojisinden motifler

Yunan sanatçı, Da Vinci, Michelangelo, Picasso ve Dali'den ilham alıyor...

Eserleri binlerce euroya alıcı buluyor. Bir sonraki gölge projesi ise Yunan mitolojisinden motifler... Memleketi Atina kendisine kaynaklık ediyor:

"Gürültü, güzel kadınlar, arkeoloji…Tüm kent ilham verici. Şu sıralar zor dönemler yaşanıyor ama benim için kriz de çalışmalarım için bir motif. Durumun olumlu yanını bulmaya çalışıyorum. Bana yeni bir başlangıç için ilham verdi."

Teodosio Sectio Aurea sadece bir yıldır sanatçı olarak eserlere imza atıyor. O, güzellikleri gölgelerin içinde bulmuş...