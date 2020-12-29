Golf efsanesi Greg Norman, Koronavirüs semptomlarının ağırlaştığını duyurdu

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Golfün efsane isimlerinden Greg Norman, Koronavirüs semptomları ağırlaştıktan sonra tekrar hastanede tedavi görmeye başladı.

1986 ve 1993'te iki kez Açık'ı kazanan Avustralyalı golfcü Instagram'dan sıklıkla durumu hakkında paylaşımlarda bulunuyor. Norman'ın 19 Aralık'ta katıldığı bir golf turnuvasında testi negatif çıksa da bir hafta sonra yüksek ateş, eklem ve kas ağrıları gibi semptomlar göstermeye başlamıştı. Geçen hafta Noel gününde hastaneye giden Norman, sonuçlarını beklerken kendini izole etmek üzere evinde döndü.

Norman dün Instagram hesabından Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve semptomlarının kötüleştiğini ifade etti. Hastaneye kaldırıldığını duyuran Norman, acı toleransının yüksek olmasına rağmen, "virüsün kendisini daha önce başına gelmemiş şekilde patakladığını" ifade etti.

Kas ve eklem ağrısının yanı sıra baş ağrısı ile halsizlik çektiğini ifade eden Norman tat da alamadığını ifade etti.

Norma, 28'inde yaptığı paylaşımda antikor tedavisi gördükten sonra hastanede çıkmayı umduğunu söylese de yeni bir paylaşımda bulunmadı.