Göletin suyu çekildi, dibinden silahlar çıktı

Balıkçıların ihbarı ile gölete gelen polis, mühimmatı topladı, incelenmek üzere götürdü.

Karakurt Mahallesi’nde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barj Göleti’nde son bir haftada çok sayıda mühimmat bulundu. Gölete balık tutmaya gelen balıkçılar, suların çekilmesiyle ortaya çıkan mermi ve el bombalarını görünce polise haber verdi.

Gölete gelen polis, son bir haftada poşet içinde 100’e yakın MG 3 mermisi, iki el bombası, fünyeler ve uçaksavar mermileri buldu. Bulunan mühimmat, incelenmek üzere Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bulunan mühimmatla ilgili soruşturma başlattı. Mermi ve bombaların uzun süre önce kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gölete atıldığı, yaz aylarında tarım alanlarının sulanması için göletten su bırakılması nedeniyle su seviyesinin düşmesi üzerine mermi ve bombaların ortaya çıktığı düşünülüyor.