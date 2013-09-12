'Göle Yas' ile Burdur Gölü'nün kurumasına dikkat çekecekler

Burdur Gölü'nün kurumasına dikkat çekmek ve gölü kurtarmak amacıyla Burdurlu yönetmen Mehmet Şafak Türkel tarafından 'Göle Yas' adlı belgesel çekiliyor. Projeye destek veren dansçı ve koreograf Ziya Azazi, göl içinde kurulan sahnede dans ederken sanatçı Sümer Ezgü de 3 telli curasıyla 'Gurbet Havası'nı seslendirdi.

Onur Özkan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre 'Uyuyan Güzel' olarak adlandırılan Burdur Gölü, kış aylarında donmadığı için yüz binlerce göçmen kuşa kucak açıyor. Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Burdur Gölü, Göller Yöresi'nin en büyük su kaynağı olarak da bölgeye hayat veriyor.

Burdur Gölü, son 30 yılda akarsuların üzerine baraj yapılması ya da yataklarının değiştirilmesi nedeniyle üçte biri oranında küçüldü. Metrekare olarak küçülen gölün su seviyesinde de ciddi azalma yaşandı. Çevreciler, Burdur Gölü'nün kurtarılması için çalışmalar yaparken, Burdurlu yönetmen Mehmet Şafak Türkel, 'Göle Yas' adlı belgesel projesiyle bu çabalara destek veriyor. Burdur Gölü'nde çekimlere başlayan Türkel, göle ilgiyi artırmak için yıl boyunca her ay ünlü bir sanatçıya klip çekecek. Ayrıca akılcı su kullanımı ve akarsuların tekrar göle bırakılması için de çalışma yapılacak.

Proje hakkında bilgi veren yönetmen Mehmet Şafak Türkel, "Gölü hep beraber yaşayalım istiyorum. Anılarımız olsun. 20 yıl sonra bir masada oturduğumuzda Burdur Gölü'yle ilgili anılarımız olsun istiyorum. Doğduğum topraklarda 'yas' türküleri söyleyen kadınlar yaşıyor. Bu kez bir insan için değil, göl için söyleniyor yas türküleri. Çünkü 100 bin insanın da içinde olduğu, 1 milyon canlının yaşamını etkileyen bu göl, kuruyor. 20 yıl içinde tümüyle yok olma tehdidi altında. Bugün göl için yas tutan kadınları büyük kısmı 20 yıl sonrasını belki göremeyecek ama yine de göl için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Göle Yas, Burdur Gölü ve benim hikayem, bir şehrin suyuna sahip çıkmasının kırgın bir dostla küskünlüğün sona ermesinin öyküsü."

Projeye destek veren Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü ise doğayı korumanın bir grup çevreci maceraperestin işi değil, herkesin işi olduğunu söyledi. Burdur Gölü'nün 300 metre çekildiğini hatırlatan Ezgü, "Bugün burada konuşurken yüreğim sızlıyor. Çünkü ben 300 metre ileride yüzmeyi öğrenmiştim. Bizim insanımız gözle görülen, elle tutulan şeylerden çok etkilenir. Gözle görülen bir şey var artık. Köylüler bir süre sonra tarım yapamayacak, iklim değişecek ve buradaki yaşam kötüye gidecek. Dünyada artık su yüzünden savaşlar yapılıyor. Bu göl bizim yarimiz, burada yüzmeyi öğrendik, burada eğlendik. Burdur Gölü boynu bükük bir ördek gibi" diye konuştu.

Projeye destek veren dansçı ve koreograf Ziya Azazi ise Burdur Gölü içinde kurulan sahnede, mini bir dans gösterisi yaptı. Azazi'nin sufi dönüşleri ve modern dansı birleştirerek yaptığı gösteri ilgiyle izlendi.