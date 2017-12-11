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Ekonomi

Goldman Sachs’den Türkiye’ye iyi haber

Goldman Sachs, büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti

11 Aralık 2017 18:31

ABD'nin çokuluslu yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye’nin büyüme tahminini yukarı çekti.

BloombergHT’de yer alan habere göre Goldman Sachs, Türkiye'nin 2017 yılının tamamına ilişkin büyüme tahminini yüzde 7.0'a yükseltti. Goldman Sachs, pazartesi günü açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verisinin ardından yayınladığı araştırma raporunda yılın son üç aylık döneminde çeyreklik bazda büyümenin yüzde 0.8 ile daha ılımlı olacağı tahmininde bulundu. Goldman'a göre 2018 yılı büyümesi ise yüzde 3.5 seviyesinde gerçekleşecek.

Türkiye’nin üçüncü çeyrekteki büyümesi, yüzde 9.2’lik beklentinin üzerine çıkarak yüzde 11.1 olarak açıklanmıştı. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise TCMB anketine göre  10.68'den yüzde 11.74'e yükseldi. Aynı ankete göre yıl sonu büyüme beklentisi de yüzde 5.5’ten yüzde 5.7’ye çıktı.

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