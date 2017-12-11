Yıl sonu enflasyon beklentisi artmaya devam ediyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi, kasım ayının ardından aralıkta da artışını sürdürdü. Kasımda yüzde 10.68’e çıkarak ilk kez çift haneleri gören yıl sonu enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayı anketinde de yüzde 11.74’e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayınladığı Aralık ayına ilişkin beklentiler anketine göre, Dolar/TL 'de yıl sonu beklentisi 3.8805 oldu. Kasım ayı anketine göre Dolar/TL 'de yıl sonu beklentisi 3.8624 idi.

Aralık ayı anketine göre cari yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi ise, bir önceki yüzde 10.68'den yüzde 11.74'e yükseldi.