Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyüdü.

Türkiye'nin bu oranla Hindistan ve Çin'i geride bıraktığı bildirildi.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü toplam katma değeri %2,8, sanayi sektörü %14,8 ve inşaat sektörü %18,7 arttı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %20,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,2 arttı.

Ekonomi Bakanı'ndan ilk açıklama

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan ilk yorumu yaptı. Zeybekci şöyle dedi:

"Nisandan bu yana iki noktayı vurguladık:

1-Uluslararası Kuruluşlar da tahminlerini bir bir artıracak

2-Türkiye 3. Çeyrekte G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülkesi olacak.

Türkiye, 3. Çeyrekte yüzde 11,1’lik rekor büyüme performansıyla söylemlerimizdeki haklılığı ortaya koydu"

Cemil Ertem'den açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türkiye'nin 3. çeyrekte yüzde 11.1 büyüyerek dünya rekoru kırdığını belirterek, "İhracatın, yatırımların, sanayinin güçlü katkı yaptığı bu büyüme gerçekleşmesini 2018 de de sürdürmek temel hedeftir" dedi.

Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Ertem, "Bu yüksek büyümeye imalat sanayi % 15,2 oranında katkı yapmıştır. Önümüzdeki dönemde bunun istihdama yansıdığını da göreceğiz. Bu büyüme trendi, bir müddet sonra enflasyondan cari açığa değin diğer değişkenleri de olumlu etkileyecektir" diye konuştu.

Türkiye'nin 2017 yılı itibariyle yüzde 7'yi aşan bir büyüme oranını yakalayabileceğini söyleyen Ertem, "Bu, Türkiye'yi dünyada sayılı yüksek büyüme temposu sürdüren ülkeler arasına sokacaktır" diye konuştu. Ertem, "Şimdi göreceksiniz bu büyüme temposu yine 'birilerini' korkutacak, TR, frene basmalı seslerini duyacaksınız. Bunlara artık kimse kulak asmayacak. İstihdam yanlısı kapsayıcı büyümeyi sürdürmeliyiz" ifadesini kullandı.

Beklenti 8,5'ti

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Türkiye ekonomisinin bu dönemde yüzde 8,5 büyüme gösterdiği yönündeydi. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler GSYH'nin üçüncü çeyrekte yüzde 9,2 artmasını, Reuters anketine katılanlar da yüzde 10 büyümesini bekliyordu.

Böylelikle Türkiye büyümede 2011 üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü, tüm tahminleri de aşmış oldu.

Orta Vadeli Program'da (OVP) büyümenin 2017 için yüzde 5,5 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ancak açıklanan üçüncü çeyrek rakamları ve dördüncü çeyreğe yönelik beklentilerin bu rakamın aşılma ihtimalini çok güçlü hale getirdiği belirtildi.

Sanayideki artış yüzde 14.8

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 2,8, sanayi sektörü yüzde 14,8 ve inşaat sektörü yüzde 18,7 arttı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 20,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı.

Hanehalklarının tüketimi artıyor

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 11,7 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 12,4 arttı.

İkinci çeyrek yüzde 5,4 büyümüştü

Türkiye ekonomisinin 2017 yılı ikinci çeyrek büyümesi yüzde 5,1'den yüzde 5,4'e revize edildi. Yılın birinci çeyrek büyümesi ise yüzde 5,2'den 5,3'e çıkarıldı. Reuters'ın düzenlediği ankette 2017 büyümesinin yüzde 6,1 olarak kaydedilmesinin beklendiği aktarıldı. Hükümetin resmi beklentisi ise yüzde 5,5.

2016 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 3,2 büyümüştü.