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Ekonomi

Goldman Sachs uyardı: Dolar 1 yılda 4 lira seviyesini görebilir

"Türk Lirası'nın 12 aylık dönemde dolar karşısında 4 seviyesine zayıflayabileceğine ilişkin tahminimizi koruyoruz"

17 Nisan 2017 12:24

Goldman Sachs, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değeri siyasi belirsizliklerle önümüzdeki 1 yılda 4 seviyesini görebileceği tahmininde bulundu. 

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, raporunda, Türkiye'de siyasi belirsizliğin yüksek kalacağını kaydetti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Goldman analisti Clemens Grafe, "Evet" kararının piyasaları şaşırtmadığını söyledi.

Grafe, piyasanın halihazırda "Evet" sonucunu fiyatladığını ve Türk Lirası'nın referandum belirsizliğinin ortadan kalkmasına bir tepki olarak güçlenebileceğini kaydetti. Ancak, Grafe, bu etkinin muhtemelen zayıflayacağını kaydederek, "Türk Lirası'nın 12 aylık dönemde dolar karşısında 4 lira seviyesine zayıflayabileceğine ilişkin tahminimizi koruyoruz" şeklinde görüş bildirdi.

"Kısa vadede yeni seçim olasılığı kalktı"

Goldman analisti, kısa vadede, piyasanın, referanduma uyum için kabinede yapılabilecek değişikliklere ve Turkiye'nin gelecekteki AB politikasının yönüne odaklanacağını belirtti.

Grafe, Ak Parti'nin mevcut durumda parlamentonun çoğunluğuna sahip olmasından ve referandum soncuunun çok yakın çıkmasından dolayı, kısa vadede yeni seçim olasılığının azaldığını ifade etti.

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