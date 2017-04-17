Dolar, referandum sonucunu nasıl karşıladı?

Dolar/TL ilk işlemlerde Türk Lirası dolar karşısında 3.62'den işlem gördü, referandumdan evet çıkmasının ardından ilk işlemlerde yüzde 2.5 kadar değer kazandı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Türk Lirası dolar karşısında, referandumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın icra gücünü artıran anayasa değişikliğini kabul etmesi ile birlikte ilk işlemlerde hızla değer kazandı ve "evet" kesiminin az bir farkla kazanması, gelişen piyasa paraları arasında 2017 yılında en kötü performansı gösteren TL'ye ilgiyi artırabilir.

Türk Lirası dolar karşısında yüzde 2.5 sıçrayarak 3.6188 seviyesine kadar değer kazandı ve 3 Ocak'tan bu yana en sert yükselişini gerçekleştirdi.

Dolar geçen haftayı 3.7092 seviyesinden kapatmıştı.

Yatırımcıların büyük kısmı, evet kesiminin bu zaferinin geçen yaz gerçekleşen başarısız darbe girişimi, kredi notlarının düşürülmesi ve Türk Lirası'nın rekor seviyeye düşmesinin yatırımcıların Türk varlıklarına iştahını azaltmasının ardından, ilave bir belirsizlik kaynağının ortadan kaldırdığını düşünüyor.