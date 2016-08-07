Golding’in 'Serbest Düşüş'ü modern klasikler arasında

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Dizisi’ne Nobel ödüllü yazar William Golding’in itiraf niteliğindeki eseri 'Serbest Düşüş'ü dahil etti.

ArtfulLiving'in haberine göre, dizinin 79. kitabı olarak çıkan Serbest Düşüş, Golding’in kendi hayatıyla bir paralellik taşıyor. Özgürlük ve sorumluluk gibi kavramların irdelendiği roman yazarın dehasını da ortaya koyuyor.

Babasını hiç tanımadan yoksulluk içinde büyüyen Sammy Mountjoy, resimlerini Tate Gallery’nin duvarlarında sergileyebilmiş yetenekli bir ressamdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlara esir düşer ve işkence tehdidiyle karanlık bir hücreye kapatılır. Kör karanlığın, tecridin ve kendisini bekleyen akıbetin dehşetiyle geçmiş hayatını gözden geçirir. Hayatının anlamını aniden nasıl yitirdiğini, hangi hatasının onu bugün olduğu kişiye dönüştürdüğünü düşünür. Hayatını sorgulayan Sammy, özgür iradesinin elinden bütünüyle kayıp gittiği anı tespit etmeye çalışır. O anı hazırlayan olayların izini sürdüğü bu sorgulama, onu insan olmanın ne anlama geldiğine dair daha derin bir kavrayışa götürür.

Serbest Düşüş

William Golding

Çev.: Nilgün Miler

Türkiye İş Bankası

18 TL