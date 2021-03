Golden Globe tarihinde ilk: Üç kadın, en iyi yönetmen kategorisinde aday gösterildi

2021 Golden Globe ödüllerinin tarihinde ilk defa en iyi kadın yönetmen ödülüne üç kadın aday gösterildi.

Golden Globe ödüllerinin bu yıl en iyi film yönetmeni ödüllerine aday gösterilen üç kadın Nomadland yönetmeni Chloe Zhao, "Promising Young Woman" yönetmeni Emerald Fennel ve "One Night in Miami" yönetmeni Regina King oldu.

Üç kadın dışında bu yıl en iyi yönetmen kategorisinin adayları Mank filmiyle David Fincher, The Trial of the Chicago 7 ile Aaron Sorkin oldu.

Golden Globe tarihinde ilk kez üç kadın en iyi yönetmen ödülüne aday gösterilirken ödülün tarihinde toplam sekiz kadın bu ödüle aday gösterildi. Ödülü alan tek kadın şu ana kadar 1983 yılında Yentl filmini yöneten Barbara Streisand oldu.