Gölcük’te yavru kedi 4 bacağı kesilmiş halde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde pasaj içinde 4 bacağı kesili yavru kedi ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken esnaf, kedinin vahşice öldürülmesine tepki gösterdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerindeki pasaja sabah saatlerinde dükkanlarını açmaya giden iş yeri sahipleri, koridorda bacakları kesilmiş kedi ölü halde bulundu.

Esnaf durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Koridorda kan izine rastlanmazken kedinin öldürüldükten sonra pasaja atıldığı ihtimali üzerinde çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı.

"Bu ne vahşettir, insanlığa sığmaz"

Duruma tepki gösteren dükkân sahipleri, “Büyü mü yapıyorlar ne yapıyorlar bu ne vahşettir, bu insanlığa sığmaz. Ben insan olarak utanıyorum bu hayvanı böyle görünce. Allah’tan korkunuz yok mu? Günah, bunun vebali var” dedi.