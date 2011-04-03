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Yaşam

Gölcük depreminin büyüklüğü 7,8 olarak değişti

Kandilli'nin web sitesinde Gölcük'ün büyüklüğü 7.8, Düzce ise 7.4 olarak verilince kafalar karıştı.

03 Nisan 2011 03:00

T24 - Bugüne kadar 17 Ağustos Gölcük depreminin büyüklüğü 7.4, 12 Kasım'daki Düzce depreminin büyüklüğü 7.2 olarak biliniyordu. Kandilli'nin web sitesinde Gölcük'ün büyüklüğü 7.8, Düzce ise 7.4 olarak verilince kafalar karıştı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün web sitesinde, 17 Ağustos 1999 depreminin büyüklüğünün 7.8, 12 Kasım 1999 depreminin büyüklüğünün ise 7.5 büyüklüğünde verilmesi kafaları karıştırdı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, 17 Ağustos depreminin büyüklüğü 7.4, 12 Kasım depreminin büyüklüğü 7.2 olarak biliniyordu. Yeni verilere göre Gölcük depreminin 5 kat daha büyük olduğu da ortaya çıktı.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan bu konuda şöyle dedi: "Büyüklükler bazen yüzey dalgası büyüklüğü, bazen de depremin merkezindeki yani moment büyüklüğü olarak hesap edilir.

Kandilli, yüzey dalgası büyüklüğünü vermiş. Dünyada geçerli olan moment büyüklüğüdür. Bazen yüzey dalgası büyüklükleri de dikkate alınarak büyüklük olarak verilebilir. O nedenle Kandilli’nin verdiği değerler yanlış değildir."

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