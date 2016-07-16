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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan Binali Yıldırım: 161 şehidimiz, bin 440 yaralımız vardır

Türkiye genelinde yaşanan olaylarda bin 440 kişinin de yaralandığı açıklandı

16 Temmuz 2016 08:20

Asker içinde bir grubun darbe teşebbüsünde bulunduğu olaylarda Türkiye genelinde, 161 kişi hayatını kaybederken, 1440 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'la birlikte yaptığı açıklamada, "Bu kalkışma bastırılmıştır ancak şehitlerimiz, toplam 161 şehidimiz, şu ana kadar bin 440 yaralımız vardır. Bu aşağılık kalkışmaya, bu olaya karışan şu ana kadar 2 bin 839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur"  ifadelerini kullandı.

 

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