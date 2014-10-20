Gol düellosunda son gülen Beşiktaş: 3-2

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş, gol düellosu şeklinde geçen maçta Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

ntvspor.net'in haberine göre, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, maça etkili başlayan taraf oldu. İlk tehlikeli atağını ise 8. dakikada gerçekleştirdi. Beşiktaş atağında Serdar'ın cezasahasına ortasında top Ümit Kurt'tan döndü, sbiyah-beyazlılar penaltı bekledi.

15. dakikada Beşiktaş, Demba Ba ile net fırsattan yararlanamadı. Nefis paslaşmalar serisinde son olarak Olcay, topu defansın arkasına attı. Demba ba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yapmak istedi, son anda araya giren defans topu kornere gönderdi ve Beşiktaş net gol fırsatından yararlanamadı.

19. dakikada Demba Ba yine gole yaklaştı. Gökhan Töre, cezasahası sol içinden altıpas ön çizgisi üzerine kesti; Demba Ba kafayı vurdu, top kale yerine üstten auta gitti.

20'de Utaka şansını denedi. Sivasspor'da ikinci sezonunu yaşayan Utaka, Veli ve Atiba'yı geçip soldan cezasahasına girdi. Vuruşunu yaptı; iyi yer tutan kaleci Tolga topun sahibi oldu.

25. dakikada Beşiktaş, maçın bu dakikasına kadar en net gol pozisyonu yakaladı. Olcay'ın cezasahası sol içine gönderdiği topla buluşan Veli, vuruşunu yaptı. Top, direkte patladı.

32. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Sivassspor, cezasahası içerisinde oluşan karambolde son olarak kafayı Ersan Gülüm vurdu. Top az farkla auta gitti.

39. dakikada Da Costa ile Sivasspor golü buldu. Serdar'ın kaybettiği topla Sivasspor, Beşiktaş kalesine tehlikeli geldi. Son anda kornere çıkan topu, sağ köşe direğinin dibinden Cicinho kullandı. Brezilyalının, ön direkteki vatandaşı Da Costa'ya gönderdiği topu bu oyuncu kaleye gönderdi. Top ağlarla buluştu ve Sivasspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

İlk yarının uzatma dakikalarında Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Gökhan Töre geldi. Cezasahası sağ ön çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşu, Gökhan barajın üzerinden kaleye gönderdi. Son anda kaleci Ertuğrul uzandı ve topu kornere gönderdi. Hakem köşe vuruşunu kullandırmadan ilk yarıyı bitirdi.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da Beşiktaş hızlı başladı. Sivasspor cezasahası ön çizgisine yaklaşık 7 metre uzaktan kazınalan serbest vuruşta topun başına Demba Ba geldi. Senegalli'nin müthiş vuruşunda kaleye giden topu son anda Ertuğrul çıkardı. Dönen topa o naktada biten Ersan kafayı vurdu. Ertuğrul bir kez daha kritik bir kurtarış yaparak Beşiktaşlı oyuncuya gol izni vermedi.

56'ıncı dakikada maça ilk 11'de başlayan Kerim Frei'nin yerine Oğuzhan oyuna girdi.

Oğuzhan'ın oyuna girişinin ardından 58. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Gökhan Töre, cezasahasının sağ yan çizgisi üzerinden altıpas içerisine ortasını yaptı. Demba Ba, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve maça 1-1'lik eşitlik geldi.

İki dakika sonra Beşiktaş, Demba Ba ile bir kez daha gole yaklaştı. Serdar'ın sağ kanattan cezasahasına ortasında Demba Ba kafayı vurdu, Ertugrul son anda topu çıkardı ve mutlak bir golü daha önledi.

64'te maçın tartışmalı anlarından biri yaşandı. Olcay, Cicinho ile mücadelesinde yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular sarı kartı olan Cicinho'ya 2. sarı kart çıkarılması itirazını yaparken, hakem kart göstermedi. Kart işareti yapan Ramon Motta sarı kart gördü.

65. dakikada Beşiktaş'ın 2. golü geldi. Sol kanattan cezasahasına gelen topu Demba Ba önce düzeltti, ardından şık bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Sivassporlu oyuncular Demba Ba'nın topu eliyle düzelttiği itirazında bulundu.

74. dakikada Sivasspor'un 2. golü geldi. Cicinho sağ köşe bayrağı dibinden korneri kullandı. Beşiktaş, cezasahası içerisinde oluşan karambolde son olarak Hakan topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top 2. kez Beşiktaş ağlarıyla buluştu.

78'de Beşiktaş, bir kez daha gole yaklaştı. Atiba'nın cezasahası sağ yan çizgizi üzerine gönderdiği topu, Gökhan Töre cezasahasına ortaladı. Atiba ve Demba Ba'nın dokunamadığı top az farkla auta gitti.

Bir dakika sonra Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Gökhan Töre'nin cezasahasına gönderdiği topu Demba Ba, nefis bir pasla Olcay Şahan'a bıraktı. Olcay, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Siyah-Beyazlılar 3-2 öne geçti.

Karşılaşmanın son dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Demba Ba'nın patlama yaptığı karşılaşmayı 3-2 kazandı. Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 14'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 5 puanda kaldı.