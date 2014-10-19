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Spor

Trabzonspor'un ligde yüzü ilk kez güldü: 3-1

Süper Lig'de 6. haftasında evinde Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayan Trabzonspor mücadeleden 3-1 galip ayrılarak, ligdeki ilk galibiyetini kazandı

19 Ekim 2014 21:15

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor, 54'te Cezayirli savunma oyuncusu Essaid Belkalem'in golüyle 1-0 öne geçti. Mersin İdmanyurdu 57'de Vederson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Konuk ekibin 71'de penaltı kazandı. Marko Futacs'ın penaltısını kaleci Fatih kurtardı. Dönen topu tamamlayan Oktay Delibalta skoru 1-1'e getirdi. Bordo Mavililer, 79'da bir diğer Cezayirli oyuncusu Carl Medjani'in kafa vuruşuyla bir kez daha üstünlüğü yakaladı. 87'de Oscar Cardozo'nun golü sonucu belirledi.

Paraguaylı golcünün 61'de bir şutu da direkten döndü. 
Trabzonspor'da Mehmet Ekici yaptığı iki asist ile galibiyette önemli pay sahibi oldu. 

Bu sezon ilk kez kazanan Trabzonspor puanını 7'ye yükseltti. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Mersin İdmanyurdu ise 10 puanda kaldı.

 

Karşılaşmadan notlar

 

Trabzonspor'da sekiz futbolcu, sakatlıklığı nedeniyle Mersin İdmanyurdu maçında forma giyemedi. Onur, Deniz, Aykut, Yusuf, Özer, Mustafa Yumlu, Musa Nizam ve İshak Doğan 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.


Teknik direktör Vahid Halilhodzic, bir hafta aradan sonra golcü oyuncu Oscar Cardozo'ya ilk 11'de görev verdi. Halilhodzic, geçen hafta Kardemir Karabükspor maçında sahaya sürdüğü Yatabare'yi ise yedek soyundurdu.

Ligde ilk altı haftada galip gelemeyen Trabzonspor'da, soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle taraftarlar karşılaşmayı ilgi göstermedi. 24 bin seyirci kapasiteli Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yaklaşık dört bin taraftar tribünde yer aldı.

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