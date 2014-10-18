Dev derbi Galatasaray'ın!

Spor Toto Süper Lig'de 2014-2015 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Galatasaray 88. dakikada Wesley Sneijder'in golüyle öne geçti. Maçın 90. dakikasında Sneijder bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Fenerbahçe'de Alper Potuk uzatmalarda 90+5'de takımı adına tek gole imza attı.

Bu skorun ardından Galatasaray puanını 15'e çıkararak maç farkıyla liderliğe yükseldi, Fenerbahçe ise 10 puanda kaldı.

Hafta içinde Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın ağır eleştirilerinin hedefinde olan hakem Cüneyt Çakır maçı yönetti.

İlk 11’ler

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Bruno, Kadlec, Caner Erkin, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Meireles, Alper Potuk, Kuyt, Emenike

Galatasaray: Muslera, Veysel, Chedjou, Semih, Tarık, Melo, Dzemaili, Selçuk, Olcan, Sneijder, Burak

Maçtan dakikalar

90'

Hakem Cüneyt Çakır maçı bitiren son düdüğü çalıyor. Dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ediyor. Bu sonuçla Galatasaray puanını 13'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseliyor. Fenerbahçe ise 10 puanda kalıyor

90' GOOOLLL!!

(Fenerbahçe)

Fenerbahçe, uzatmaların son dakikasında Alper Potuk'un golüyle farkı 1'e indiriyor.

90'

(Fenerbahçe)

Caner Erkin'in sol kanattan ortasında Moussa Sow, penaltı noktası yanından yaptığı rövaşata şutunda top az farkla kale direğinin yanından auta gidiyor.

90'Maçın sonuna en az 5 dakika ilave ediliyor.

90'

Maçın sonuna en az 5 dakika ilave ediliyor.

90' GOOOLLL!!

(Galatasaray)

Galatasaray, maçın son anlarında Wesley Sneijder'in golüyle farkı 2'ye çıkarıyor.

90'

(Galatasaray)

Wesley Sneijder'in ceza sahası yayı içinden yaptığı zayıf vuruş kaleyi bulmuyor.

88' GOOOLLL!!

Galatasaray, Wesley Sneijder'in golüyle derbide Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Wesley Sneijder, sağ ayağıyla yaptığı muhteşem vuruşla kaleci Volkan Demirel'in sağından topu ağlara gönderiyor.

87'

(Fenerbahçe)

Fenerbahçe'de ise Dirk Kuyt'ın yerine Moussa Sow oyuna giriyor.

87'

(Galatasaray)

Hem Galatasaray hemde Fenerbahçe aynı dakika içinde son oyuncu değişikliği haklarını kullanıyor. Galatasaray'da Felipe Melo yerine Hamit Altıntop oyuna giriyor.

85'

(Galatasaray)

Galatasaray, önemli fırsattan yararlanamıyor ! Emre Çolak'ın sağ kanattan ortasında Umut Bulut, kale sahası içinde kaleci Volkan Demirel'den önce kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

83'

(Fenerbahçe)

Caner Erkin'in sol kanattan ortasında top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

82'

(Galatasaray)

Emre Çolak, Olcan Adın'ın yerine oyuna dahil oluyor ve Galatasaray ikinci oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oluyor.

80'

(Galatasaray)

Wesley Sneijder'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Selçuk İnan'ın ortasında top herkesi aşıyor ve arka bölüme gidiyor. Alper Potuk, Umut Bulut'un topun yakalamasına izin vermiyor ve auta çıkmasını sağlıyor.

78'

(Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Caner Erkin ile sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Caner'in ön direğe ortasında Gökhan Gönül kafayla arka tarafa doğru aşırıyor ancak top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

76'

(Galatasaray)

Fenerbahçe yarı alanının sağ kanadında Olcan Adın, Gökhan Gönül'e yapmış olduğu sert faul sonrasında sarı kart görüyor.

75'

(Fenerbahçe)

Tarık Çamdal, sağ kanatta kendi yarı alanının son metrelerinde topla birlikte ilerlerken Dirk Kuyt'ın arkadan müdahalesi sonrası yerde kalıyor. Dirk Kuyt, pozisyon sonrasında hakem Cüneyt Çakır'dan sarı kart görüyor.

73'

(Galatasaray)

Tarık Çamdal, ceza sahası hemen gerisinde sol çaprazdan pasını geri doğru Wesley Sneijder'a çıkarıyor. Wesley Sneijder, sol ayağıyla bekletmeden şutunu çekiyor ancak takım arkadaşı Umut Bulut'dan seken top yandan auta gidiyor.

71'

(Fenerbahçe)

Caner Erkin, sol taç çizgisine yakın bir yerden serbest vuruşu kullanıyor. Ceza sahası içine yönelen topu savunmada Aurelien Chedjou kafayla karşılıyor.

67'

(Galatasaray)

Wesley Sneijder'ın ortasında kaleci Volkan Demirel iki hamlede topa sahip oluyor.

67'

(Galatasaray)

Serbest vuruşu kullanmak için topu başına Wesley Sneijder geçiyor.

67'

(Fenerbahçe)

Faul sonrasında Selçuk Şahin, hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

66'

(Fenerbahçe)

Sol kanatta topla birlikte ilerleyen Tarık Çamdal, Selçuk Şahin'in sert müdahalesi sonrası yerde kalıyor ve Galatasaray serbest vuruş kazanıyor.

66'

(Galatasaray)

Galatasaray, ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Umut Bulut, Blerim Dzemaili'nin yerine oyuna giriyor.

64'

(Galatasaray)

Wesley Sneijder'in sol çaprazdan şutunda kaleci Volkan Demirel direk dibinde topu kontrol etmeyi başarıyor.

63'

(Fenerbahçe)

Fenerbahçe, mutlak bir golden yararlanamıyor ! Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Caner Erkin kullanıyor. Caner'in ön direğe ortasında savunmada Felipe Melo'nun bacaklarının arasından geçen top altıpas içinde Michal Kadlec'e geliyor. Michal Kadlec, bomboş durumda kafa vuruşunu yapıyor ancak topu üstten auta gönderiyor.

61'

(Fenerbahçe)

Fenerbahçe, ikinci oyuncu değişikliği hakkını gerçekleştiriyor. Hasan Ali Kaldırım, Emmanuel Emenike'nin yerine oyuna dahil oluyor.

60'

(Galatasaray)

Felipe Melo'nun uzaklardan kaleyi yokluyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

57'

(Galatasaray)

Galatasaray, bu dakikalarda rakibi karşısında baskısını iyice arttırmış durumda. Wesley Sneijder'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Olcan Adın ceza sahası içine giriyor. Olcan, vuruşu açısını yakaladığı anda sol ayak içiyle şutunu çekiyor ancak top yan kale direğinden geri geliyor.

53' KIRMIZI KART

(Fenerbahçe)

Fenerbahçe, maçta 10 kişi kalıyor ! Orta sahanın ortasında hava topu mücadelesinde Bruno Alves, Blerim Dzemaili'nin sırtına ayağıyla yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır'dan kırmızı kart görüyor.

52'

(Fenerbahçe)

Emmanuel Emenike'nin yerden pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Raul Meireles'in bekletmeden şutunda top kaleyi bulmuyor.

48'

(Galatasaray)

Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Selçuk İnan kullanıyor. Selçuk'un ortasında top arka bölüme açılıyor. Wesley Sneijder, kale çizgisini geçmeden bir kez daha ceza sahası içine ortasını yapmak istiyor ancak top auta gidiyor.

46'

(Galatasaray)

Galatasaray, ikinci yarı başlar başlamaz net bir gol fırsatından yararlanamıyor ! Savunmanın arkasında topla buluşan Olcan Adın, pozisyonunu kaybetsede pasını sol tarafından hızla gelen Wesley Sneijder'e çıkarıyor. Wesley Sneijder, ceza sahası hemen içinden sol ayağıyla yerden çok sert vuruyor ancak kaleci Volkan Demirel yatarak topu iki hamlede sahip oluyor.

46'

Hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor.

45'

Hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle ilk yarı golsüz eşitlikle sona eriyor.

45'

(Galatasaray)

Selçuk İnan, topla birlikte ilerleyen Alper Potuk'un arkadan formasını çekiyor ve hakem Cüneyt Çakır, sarı kartını Selçuk İnan'a gösteriyor.

45'

(Galatasaray)

Selçuk İnan, topla birlikte ilerleyen Alper Potuk'un arkadan formasını çekiyor ve hakem Cüneyt Çakır, sarı kartını Selçuk İnan'a gösteriyor.

45'

Maçın ilk yarısına en az 2 dakika ilave ediliyor.

42'

(Fenerbahçe)

Fenerbahçe, mutlak bir golden yararlanamıyor ! Felipe Melo'dan önce araya giren Selçuk Şahin'den seken top Raul Meireles'e geliyor. Raul Meireles'in mükemmel arapasına iyi hareketlenen Emmanuel Emenike kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kalıyor. Emmanuel Emenike, ceza sahası içine girdiği anda şutunu çekiyor ancak şutu etkili olmuyor ve top farklı şekilde yandan auta gidiyor.

40'

(Galatasaray)

Wesley Sneijder'in sol çaprazdan ortasına hiç bir takım arkadaşı hareketlenmeyince top auta gidiyor.

38'

İlk yarının sonlarına doğru yaklaşılıyor ve karşılaşma golsüz eşitlik devam ediyor.

35'

(Fenerbahçe)

Fenerbahçe, ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Maçın başlarında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık geçiren Emre Belözoğlu oyuna daha fazla devam edemiyor ve yerini Selçuk Şahin'e bırakıyor.

34'

Sol kanattan Caner Erkin'in ters kanada uzun pasında Gökhan Gönül sağ kanatta topla buluşuyor. Gökhan Gönül'ün bekletmeden ortasına Emmanuel Emenike ön tarafta vole vuruşuyla kaleyi yokluyor ancak top auta gidiyor.

33'

Sol kanattan ileri çıkan Tarık Çamdal sağ doğru içeri doğru katettikten sonra şutunu çekiyor ancak top kaleyi bulmuyor.

31'

(Galatasaray)

Ceza saha alanı sol çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz'ın geriye doğru pasında Wesley Sneijder, sol çaprazdan topun gelişine vuruyor ancak top farklı şekilde yandan auta gidiyor.

30'

(Fenerbahçe)

Dirk Kuyt'ın sağ kanattan ortasında savunmada Semih Kaya topu ayağıyla karşılıyor.

27'

Gökhan Gönül'ün sağ kanattan uzun pasında Aurelien Chedjou, Emmanuel Emenike'ye gelmeden son anda araya giriyor ve sonrasında kaleci Fernando Muslera topa sahip oluyor.

24'

(Galatasaray)

Wesley Sneijder'in sol çaprazdan şutunda top Mehmet Topal'dan geri dönüyor.

23'

(Fenerbahçe)

Alper Potuk'un sol kanattan ortasında Semih Kaya, Emmanuel Emenike'den önce kafayla topu ceza sahası dışına uzaklaştırıyor.

22'

(Fenerbahçe)

Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşu savunmada Aurelien Chedjou altıpas önünde kafayla karşılıyor.

22'

(Fenerbahçe)

Serbest vuruşu kullanmak için topun başına Caner Erkin geçiyor.

21'

(Galatasaray)

Veysel Sarı'nın Alper Potuk'a yaptığı müdahale sonrasında Fenerbahçe, ceza sahası hemen gerisinden sol kanattan serbest vuruş kazanıyor.

18'

(Fenerbahçe)

Fenerbahçe, önemli bir fırsattan yararlanamıyor ! Emre Belözoğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Dirk Kuyt ceza sahası içine girmeden ortasını yapıyor. Penaltı noktası önünde Emmanuel Emenike kaleye sırtı dönük pozisyonda topu kontrol edip dönerek vuruşunu yapıyor ancak etkili olmayan şut üstten auta gidiyor.

17'

(Fenerbahçe)

Kaleyi cepheden gören bir noktadan Raul Meireles, uzak mesafe olmasına rağmen kaleye şutunu şekiyor ancak kaleci Fernando Muslera sağına giden topu iyi uzanarak çıkarmayı başarıyor.

15'

(Fenerbahçe)

Fenerbahçe, sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu Raul Meireles ile kullanıyor. Raul Meireles'in ortasında Bruno Alves altıpasın sağ tarafında iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

13'

(Galatasaray)

Orta sahanın sağ tarafından Felipe Melo'nun yerden uzun pasında Burak Yılmaz ofsayt pozisyonunda kalıyor.

12'

(Galatasaray)

Olcan Adın'ın etkili pasıyla ceza sahası içinde Burak Yılmaz topla buluşuyor. Burak Yılmaz, sol çaprazda topu kontrol ettikten sonra ceza sahası yayı önüne hareketlenen Olcan Adın'ı bir kez daha görüyor. Olcan'ın sol ayağıyla bekletmeden şutunda top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

9'

(Galatasaray)

Sağ kanatta topla buluşan Veysel Sarı kale çizgisine indikten sonra ceza sahası içine ortasını yapıyor fakat savunmada Mehmet Topal penaltı noktası üzerinde topu kafayla uzaklaştırıyor.

7'

(Fenerbahçe)

Sol çaprazda Felipe Melo'nun Emmanuel Emenike'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Cüneyt Çakır oyunu avantaja bırakıyor ve Dirk Kuyt sağ kanatta topla buluşuyor. Dirk Kuyt'ın arka direğe ortasında Alper Potuk uygun durumda kafa vuruşunu yapıyor ancak top savunmada Aurelien Chedjou'dan geri dönüyor.

7'

(Fenerbahçe)

Sol çaprazda Felipe Melo'nun Emmanuel Emenike'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Cüneyt Çakır oyunu avantaja bırakıyor ve Dirk Kuyt sağ kanatta topla buluşuyor. Dirk Kuyt'ın arka direğe ortasında Alper Potuk uygun durumda kafa vuruşunu yapıyor ancak top savunmada Aurelien Chedjou'dan geri dönüyor.

7'

(Galatasaray)

Wesley Sneijder'in pasıyla sol kanattan topla buluşan Burak Yılmaz için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

5'

Wesley Sneijder'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Olcan Adın, topla birlikte ilerleyip vuruş açısını bulduktan sonra ceza sahası yayının hemen gerisinden şutunu çekiyor ancak top savunmadan geri dönüyor.

4'

(Fenerbahçe)

Dirk Kuyt'ın pasıyla sağ kanattan iyi bindiren Gökhan Gönül'ün ceza sahası içine ortasında top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

2'

Savunmadan Aurelien Chedjou'nun derinlemesine pasına çok iyi hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahası içinde topla buluşmak istiyor ancak savunmada Michal Kadlec, Burak'ın topla buluşmasını engelliyor. Pozisyon sonrasında yerde kalan Burak Yılmaz penaltı bekliyor ancak hakem Cüneyt Çakır oyunu devam ettiriyor.

1'

Hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle dev mücadele başlıyor.