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Kültür-Sanat

GÖL - Kuğu Gölü'ne ithafen gösterisinin biletleri satışa çıkıyor

Klasik repertuvarın başyapıtlarından Kuğu Gölü'ne çağdaş bir yorum

09 Şubat 2017 20:16

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) işbirliğiyle İstanbul’a gelecek Monte Carlo Balesi’nin “GÖL - Kuğu Gölü’ne ithafen” başlıklı gösterisinin biletleri bu hafta satışa çıkıyor. İzleyicilerin nefesini tutarak izleyeceği “GÖL - Kuğu Gölü’ne ithafen” iki gün üst üste, 16 Mayıs Salı ve 17 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Zorlu PSM Ana Tiyatro’da seyirciyle buluşacak.

Gösterinin biletleri 11 Şubat Cumartesi günü saat 10.30 itibarıyla Biletix satış noktaları, Biletix Çağrı Merkezi, biletix.com, İKSV Ana Gişe (10.00–18.00 saatleri arasında; pazar günleri hariç) ve Zorlu PSM gişelerinden temin edilebilir. Gösteride tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli bilet de sunuluyor.Lale Kart üyeleri, bilet alımlarında yüzde 25’e varan özel indirimlerden yararlanabiliyor. Ayrıca, sınırlı sayıdaki Zorlu World sahiplerine etkinlik biletleri yüzde 20 indirimli. 

Detaylı bilgi için İKSV'nin sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

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