Gökyüzündeki tehlike

Uzayın derinliklerinden gelen gökcisimleri... Yapıtaşları taş veya metalden; bazıları

yanlış yönde ilerliyor… Büyük göktaşları dünyadaki yaşamı yok edebilecek

güce

sahip.

10 km. çapındaki bir asteroit, dünyaya bir kez çarptı ve dinozorların sonunu getirdi.

Böyle bir çarpışmaya karşı savunma önlemleri alınabilir mi? Alman Uzay ve Havacılık

Dairesi'nden Prof. Dr. Alan Harris, "NEO-Shield" isimli bir projeyi yönetiyor. AB'nin

görevlendirdiği ekibiyle birlikte savunma stratejileri geliştiriyor. Şu anda devasa

asteroitlerin dünyaya çarpma tehlikesi bulunmuyor.

Prof. Dr. Alan Harris, "Nerede olduklarını bilmiyoruz. Fakat gelecek birkaç yüzyılda

bize zarar verebilecek bir gök cisminin dünyaya çarpmayacağından eminiz. Daha

küçük cisimler sıkça görülüyor. Mesela, 20 metre büyüklüğünde. Bu tür gök cisimlerini

her yüz yılda bir bekliyoruz" diyor.

Rusya ucuz atlattı

Şubat 2013: Rusya'daki Çelyabinsk

Oblastı semalarında 17 metre büyüklüğündeki bir

meteor patladı. Doğrudan çarpması bütün bir kenti yok edebilirdi. Patlamanın basıncı

bile çok sayıda evin hasar görmesine ve yaklaşık bin 500 kişinin yaralanmasına neden

oldu.

Ateş topu önceden haber vermeden, gökyüzünde belirdi.

Aslında bir dizi teleskop gökyüzünü gözlemliyor. Ancak koyu renkli cisimlerin

yeryüzünden fark edilmesi oldukça güç; özellikle de küçük olanların. Buna rağmen

astronomlar tarafından günde ortalama dört asteroit keşfediliyor.

Dünyaya tehlikeli olabilecek 12 bin cisim olduğu biliniyor. Acil durumlarda bilim

insanları dünyaya yaklaşan asteroitlerin yönünü tonlarca ağırlığındaki uzay sondasıyla

değiştirebiliyorlar. Sondanın nispeten küçük kütlesi göktaşına çekim etkisi yaratıyor.

Böylece yönü değiştirilebiliyor.

Prof. Dr. Alan Harris, "Bu çok detaylı bir yöntem; asteroitin nerede olduğu net bir

şekilde biliniyor. Ancak asteroit ile uzay aracı arasındaki çekim çok zayıf olduğundan,

asteroitin yönünde sadece küçük bir değişiklik mümkün olabiliyor. Bu yüzden yönde

yeterli değişiklik yapabilmek için 10-20 yıllık bir süre gerekir" şeklinde konuşuyor.

Daha az zaman kaldığında ise B planı devreye giriyor. Asteroit uzay aracı ile

vuruluyor.

Asteroitler vurulacak

2020 için bir plan yapıldı: Avrupa Uzay Ajansı ve NASA, "Didymos ve Didymoon"

ikiz göktaşlarını uzayda hedef almayı amaçlıyor. Bir araç asteroiti izleyip yapıtaşından

örnekler alırken, 330 kg. ağırlığındaki diğer aracın "Didymoon"u doğrudan vurması

tasarlanıyor.

Peki, bu asteroitin yönünü ne kadar değiştirebilecek?

Freiburg, Ernst-Mach Enstitüsü uzmanları burada kozmik atışın simülasyonunu

yapıyor. Araç asteroiti hedef alıyor. Uzayda olduğu gibi, saatte 10 bin km hızla

çarpıyor.

Sonuç: Darbe kuvvetinin büyüklüğü parçalanan taşın geri tepmesiyle iki katına çıkıyor.

Ernst Mach Enstitüsü'nden Dr. Frank Schäfer, "Çarpma sırasında tam anlamıyla

momentum transferi oluyor; bu transfer uydunun etkisiyle açığa çıkıyor; Açığa çıkan

enerji çarpış yönünün tam tersinde kendini gösteriyor. Tıpkı jet motoru gibi kütleyi

çıkardığı yönün tam tersi istikametinde hızlanma kazandırıyor" diyor.

Bu şekilde sadece küçük gök cisimleri yok edilebiliyor. Asteroit çok büyükse,

çarpıştırmak işe yaramıyor. Ayrıca her zaman yönün düzeltilmesi için yeterli zaman da

kalmıyor.

Alan Harris, "Eğer büyük bir gök cisminin bize doğru geldiğini çok geç fark edecek

olursak, en son çareye başvururuz. Bu da nükleer bir patlayıcı ile olur. Fakat bunun

riskli bir tarafı var, zira küçük parçaların dünyaya düşmesi ve korkunç sonuçlara yol

açması mümkündür" ifadelerini kullanıyor.

Kısacası, geriye bilim insanlarının dünyada yaşamı yok edebilecek büyüklükteki

asteroitleri gözden kaçırmamasını umut etmek kalıyor.