Gökyüzündeki sıralı ışıkları görenler telefonuna sarıldı; Bakan Varank, görüntülerin Starlink uydularına ait olduğunu açıkladı

İstanbul ve yakın illerde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren sıralı ışıklar merak uyandırdı. Işıkları kaydeden çok sayıda kişi görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, sosyal medya hesabından Tübitak Ulusal Gözlemevi tarafından çekilen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasını paylaştı.

Gökyüzündeki sıralı ışıkların, ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, uzaya yolladığı Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusu olduğu belirtiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da, Twitter'dan Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasını paylaştı.