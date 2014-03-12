Gökyüzündeki en parlak yıldız



Merkezi Almanya'nın Münih kentinde bulunan Avrupa Güney Gözlemevi (ESO), Erboğa Takımyıldızı'nda keşfedilen sarı dev yıldızın çapının güneşten bin 300 kez büyük olduğunu bildirdiler. Bilinen en büyük onuncu yıldızın güneşten bir milyon kez daha parlak olduğu açıklandı.

Araştırmacılar 'sarı hiper dev' olarak tanımlanan yıldıza eşlik eden bir başka yıldız daha tespit etti. "Her iki yıldızın da birbirine sürtünecek kadar yakın olduğuna" dikkat çeken gökbilimciler, söz konusu "çifte yıldız sistemini bir fındığa" benzetiyor.

Sarı hiper dev yıldızlara stabil olmamaları nedeniyle nadir rastlandığını belirten ESO uzmanları, Samanyolu'nun tamamında buna benzer sadece 12 yıldız bulunduğuna işaret ediyor.