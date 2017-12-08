Gökyüzünde yılın son şöleni

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - GÖKYÜZÜNDE yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen \'Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru\', 13-14 Aralık gecelerinde zirveye ulaşacak. Işık yoğunluğunun az olduğu bölgelerde çıplak gözle izlenebilecek göktaşı yağmurunda, dünyaya saatte 120\'ye yakın göktaşının düşmesi bekleniyor.

Antalya\'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi\'nin her yıl hazırladığı ve yılın en önemli gök olayları ile günlük olarak gezegenler, yıldızlar, Ay, Güneş ve Dünya\'nın konumlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı Gök Olayları Yıllığı\'na göre, yılda 8 kez göktaşı yağmuru yaşanıyor. Bu göktaşı yağmurları ocak ayında Quadrantid (Dörtlük), nisanda Lyrid (Lir), mayısta Eta Aquarid (Eta Kova), temmuzda Delta Aquarid (Delta Kova), ağustosta Perseid (Perse), ekimde Orionid (Avcı), kasımda Leonid (Aslan) ve son olarak Geminid (İkizler).

EN YOĞUNU İKİZLER

Gökyüzü görsel şölenleri arasında en öne çıkan ise ağustostaki saatte 90\'a kadar göktaşının izlenebildiği Perse ile 13-14 Aralık\'ta gerçekleşecek olan ve saatte 120\'ye kadar göktaşının izlenebileceği İkizler. İkizler meteor yağmurunun en etkin hali, bu yıl 13 ve 14 Aralık geceleri görülecek. 10-15 Aralık tarihleri arasında sürmesi beklenen görsel şölende, saatte 120\'ye kadar meteor görülebilecek. Halk arasında \'yıldız kayması\' olarak nitelendirilen meteor yağmurlarından en etkini olan İkizler göktaşı yağmurunu, 3200 Phaethon kuyrukluyıldızı oluşturuyor.

YILDIZ KAYMASI

Mars ile Jüpiter arasında bulunan astroit kuşağındaki cisimlerin zaman zaman gezegen çekimlerinden dolayı yörüngelerinden çıkabildiklerini belirten TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Halil Kırbıyık, böylece göktaşlarının güneş sistemine dağıldığını, bazılarının dünya üzerine düştüğünü, bunların çoğunun da atmosferde yandığını söyledi. Prof. Dr. Kırbıyık, halk arasında \'yıldız kayması\' olarak bilinen göktaşı yağmurunun, çıplak gözle gece karanlığında, ışık yoğunluğunun az olduğu ve bulutsuz havada izlenebileceğini kaydetti. Prof. Dr. Halil Kırbıyık, göktaşlarının atmosfere girerken yandığı için ışık çıkarttığını ve yıldız gibi göründüğünü, ancak yıldızla hiçbir alakası olmadığını dile getirdi.



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