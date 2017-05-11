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Bilim / Teknoloji

Göktürk-1'in ilk fotoğrafı​ Çanakkale'deki Dur Yolcu Anıtı

Uydunun hâlen test ve devreye alma sürecinde olduğu bildirildi

11 Mayıs 2017 13:39

Geçen yıl uzaya fırlatılan gözlem uydusu Göktürk-1'in ilk test fotoğrafı İstanbul'da yapılan savunma sanayi fuarı IDEF 2017'de kamuoyu ile paylaşıldı. Yüksek hassasiyete sahip uydunun yolladığı ilk fotoğraf, Çanakkale'deki Dur Yolcu Anıtı oldu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tolga Özbek'in haberine göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından imalatı yapılan Göktürk-1 uydusu, hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü almak üzere 5 Aralık 2016da uzaya gönderildi. Fransız Guyanası'ndan fırlatılan uydu, halen test ve devreye alma sürecinde.

Altı ayda binden fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çeken uydunun nihai kabulü, bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek. Göktürk-1 Uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Ankara Ahlatlıbel Keşif Uydu Komutanlığı tesislerinde bulunan yer istasyonundan, uydu üzerinde yer alan ve milli olarak geliştirilen kripto ile işletiliyor.

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Göktürk 1test fotoğrafıİstanbulIDEF 2017Çanakkale Dur Yolcu Anıtı

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