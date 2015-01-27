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Yaşam
Deutsche Welle

Göktaşı Dünya'ya teğet geçti

'2004 BL86' adı verilen göktaşı, Ay'ın yeryüzüne olan uzaklığının üç katı bir mesafeden geçip gitti. Dinozorların yeryüzünden meteor çarpmasıyla silindiğine dikkat çeken uzmanlar uyarıyor.

27 Ocak 2015 16:06


Alman Havacılık ve Uzay Kurumu'ndan (DLR) Alan Harris, boyutu itibariyle hiçbir göktaşının Dünya'ya bu kadar yaklaşmadığını söyledi. Harris, "gezegenimize çarpsaydı milyonlarca kişinin ölümüne yol açabilir, Almanya büyüklüğünde bir ülkeyi yok edebilirdi" dedi.

Göktaşı 1,2 milyon kilometre mesafeden geçti. Bu, Ay'ın Dünya'ya uzaklığının üç katı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) 325 metre çapındaki göktaşının yörüngesinde bir de uydunun dolaştığını saptadı. Göktaşının refakatçisinin çapı da 70 metreyi buluyor.

Uzmanlar çapı 200 metreyi aşan göktaşlarının yaklaşık yüzde 16'sının bir ya da iki uyduya sahip olduğuna dikkat çekiyor.

"2004 BL86" isimli göktaşını Dünya için bir uyarı olarak değerlendiren uzmanlar, bir meteor çarpmasının milyonlarca yıl önce dinozorların yeryüzünden silinmesine neden olduğuna dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BL86HavacılıkUzay KurumuAlan HarrisDünyaAlmanya DünyaUzayHavacılık DairesiBL8634;Deutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BS

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