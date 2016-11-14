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Spor

Göksenin Köksal: Ergin Ataman ile benim üzerime geliyorlar

Fenerbahçe-Galatasaray maçında sarı-lacivertlilerin tepkisini çeken Göksenin Köksal, sarı-lacivertli taraftarlarla bir sorununun olmadığını söyledi

14 Kasım 2016 12:35

Göksenin Köksal, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 92-74 mağlup olduğu maçın ardından, sarı-lacivertli taraftarların geçen yıl yaptığı bir hareketten ötürü kendisine tepki verildiğini söyledi.

Galatasaray Odeabank’ın milli oyuncusu Göksenin Köksal, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ülker Sports Arena’da oynanan maçın son anlarında yaşanan gerginlik hakkında konuşan Göksenin, “Bu bir derbi maçı. Taraftar daha çok Ergin Hoca ve benim üzerime yükleniyor. Ben Galatasaray altyapısından çıktığım için, Galatasaray’ın evladı olduğum için bunu yapıyorlar. Geçen seneden kalan bir olay.

Üçlük soktuğumda elimle yaptığım hareketi kendilerine alıyorlar. Benim hiçbirisiyle bir derdim yok. Galatasaray’dan gördüğüm, ailemden aldığım terbiyemden benim kimseye hareket yapmam söz konusu değil. Biz en iyi şekilde maçı oynamaya çalıştık. Fenerbahçe kuvvetli bir takım” sözlerini kullandı.
 

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