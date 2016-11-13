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Spor

Fenerbahçe: 92 - Galatasaray Odeabank: 74

Jan Vesely 22 sayı, 10 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla derbinin yıldızı oldu

13 Kasım 2016 23:59

Spor Toto Basketbol Ligi  6. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray Odeabank'ı 92-74 mağlup etti. Fenerbahçe'de Jan Vesely 22 sayı, 10 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla derbinin yıldızı oldu.

Derbide tartışma

Galatasaray son çeyrekte de sayı üretmekte zorlanırken Fenerbahçe sahada şov yapmaya başladı. Paslaşmalarda taraftarlar oley çekerken fark maçın bitimine 4 dakika 42 saniye kala 22 sayıya kadar ulaştı.

Ancak bir ara pota arkasındaki taraftarların tepkileri maçın kısa süreli durmasına neden oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar Galatasaray yedeklerinin olduğu bölümden kendilerine el-kol hareketi yapıldığını belirterek, öfkelendiler.

Takımı desteklemelerini isteyen ve daha sakin olmalarını belirten Aziz Yıldırım , taraftarlara mikrofonu alarak seslendi. Aziz Yıldırım'ın "Tuzağa düşmeyin, tahrik ediyorlar sizi' anonsundan sonra Obradovic de kaptan Melih Mahmutoğlu'ndan uyarı yapması istedi.

Yıldırım'ın ardından 1 dakika sonra bu kez anons yaparak taraftarları sakinleştiren Melih oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe 18 sayı farkla 92-74 kazandı.

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