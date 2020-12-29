Gökpınar Gölü için imza kampanyası başlatıldı: İnşaat faaliyetleri durdurulsun

Sivas’ın Gürün ilçesinde yer alan ve Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmesi beklenirken inşaata başlanan Gökpınar Gölü’nde yapılacak düzenlemeler için sonradan değiştirilen imar planına yapılan itiraz sonuçlanmadan Sivas Valiliği yeni bir imar planını onayladı.

Valiliğin kararı üzerine "Gökpınar Gölü Korunmalıdır İnisiyatifi" bir açıklama yayınlayarak “Böylece tüm gölü kuşatacak şekilde yeni yapılaşmaların önü açıldı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” tepkisini gösterdi.

İnisiyatif, inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi için http://chng.it/7swztnxQ üzerinden bir kez daha imza kampanyası başlattı.

Neler oldu?

Sivas Valiliği, mayıs ayında ihaleye açılan “Gökpınar Gölü İyileştirme ve Bungalov Evleri Yapım İşi” projesi kapsamında gölün çevresine bungolav evler ve yürüyüş alanları yapılması planlıyordu.

Gökpınar Gölü Korunmalıdır İnisiyatifi çatısı altında birleşen doğa savunucuları, imar planına dayanmadan yapılmak istenen projenin kıyı kanununa aykırı olduğunu, doğal yapısını bozacağını söyleyerek ihalenin iptal edilmesini talep etti ve change.org’da “Gökpınar Gölü korunmalıdır, hem de tüm doğallığıyla” kampanyasını başlattı.

Bakanlık Potansiyel "Doğal Sit Alanı" ilan etti

Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından valilik inşaat makinelerini geri çekti. Ancak kendisine yönelik hazırlanan CİMER başvurusunu yanıtlayan valilik, bu kez bungalov yerine göle 66 metre mesafede 15 adet seyir kafesi yapılacağını ve doğal malzeme kullanılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise 3 Temmuz 2020’de riskleri işaret ederek, acil notuyla Gökpınar Gölü’nü “Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” kapsamına aldı.

Bakanlık, Valiliğin daha sonra kendisine iletildiğini yalanladığı bir yazı ileterek “tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar alanın doğal yapısına etki edecek herhangi bir müdahalede bulunulmaması” talimatı verdi.

İkinci imar planı geldi

Ancak doğa ve yaşam savunucuları, Ekim ayının ilk günlerinde Gökpınar Gölü’nün kenarında çalışan iş makineleriyle karşılaştı. Valiliğin Doğal Sit Tescil Süreci’nin bir aşaması olarak Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırmalar sürerken, yapılaşma kriter ve kısıtları henüz belirlenmemişken, bir imar planını onayladığı ve inşaat faaliyetlerine başladığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine “Gökpınar Gölü Korunmalıdır İnisiyatifi” konuyu yargıya taşıdık ve söz konusu imar planının iptalini ve inşaat çalışmalarının durdurulmasını talep etti. Henüz birinci aşama imar planı için açılan dava sürerken, Valilik yeni bir adımla ikinci aşama imar planını da onayladı. Böylece tüm gölü kuşatacak şekilde yeni yapılaşmaların önünü açtı.

“Bütün imar planları iptal edilmeli”

Valilik tarafından kabul edilen ikinci imar planına karşı açıklama yapan İnisiyatif, şunları söyledi:

“Sivas, Gürün, Gökpınar Gölü’nün sesini duymanızı, başlatılmış tüm inşaatların durdurulmasını, hukuka, bilim ve tekniğe aykırı şekilde onaylanmış tüm imar planlarının ivedilikle iptalini talep ediyoruz. Sayın Vali, siz ise hâlâ göle zarar verilmeyeceğini tekrar ediyorsunuz. Çayırlıkları ağır iş makinalarıyla sıyırarak, dere yatağını değiştirerek, binalar yaparak koruma olmaz.

“‘Gölün aşağı tarafına inşaatlar yapıyoruz, yapacağız’ diyorsunuz. Gökpınar’ın aşağısı yukarısı yoktur. Onayladığınız imar planlarının en uzak noktası göle sadece 100 metre mesafededir. Yani yaptığınız ve yapacağınız her şey kıyıdan itibaren 100 metrelik bir bant içinde kalmaktadır. Böyle bir koruma olamaz.”

Gökpınar Gölü hakkında

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü alüvyon birikimi ile beraber doğal kaynaklar üzerinde oluşmuş özel bir göl.

Derinliği 17-20 metreyi bulan göl, yaslandığı kayaların dibinden ve yer yer tabandan kaynayan su ile beslenen doğal bir akvaryum görünümünde.

Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki gölün tatlı suyu hem yazın hem kışın 11 derece su ısısını sürekli koruyor.