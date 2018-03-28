Gökova Körfezi, Marmaris, Ula ve Merteşe bölgesi imara açılıyor!

Gökova Körfezi, Marmaris, Ula, Merteşe bölgesi Bakanlar Kurulu kararı ile imara açıldı. 16 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1’inci sit alanında 34 bin 162 hektarlık alan, 12 bin 544 hektar olarak belirlendi. Bu alanın 2 bin 447 hektarı ise denizde yer aldı.

Hürriyet'ten Gizem Karakuş'un haberine göre doğa cenneti Akyaka, Turunç, Akbük gibi koyların da yer aldığı Gökova Körfezi’nde sit alanları Bakanlar Kurulu Kararı ile daraltıldı. Gökova Körfezi, Marmaris, Ula, Merteşe Bölgesi Bakanlar Kurulu kararı ile imara açıldı. 16 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Akbük’ten Bördübet Koyu’nun olduğu alana kadar orman ve deniz kıyılarının yer aldığı şeritte sit alanında daraltmaya gidildi. Karara göre 1’inci sit alanında 34 bin 162 hektarlık alan, 12 bin 544 hektar olarak belirlendi. Bu alanın 2 bin 447 hektarı denizde yer aldı.

2. ve 3. sit de daraldı

Karardan önce 2’inci derece sit alanı bulunmazken, bu alan için 3 bin 449 hektarı deniz için olmakla birlikte 23 bin 530 hektarlık alan ayrıldı. Bu alan kararın ardından çadır, bungalow ve günübirlik turizm alanı olarak kullanılabilecek. 3’üncü derece doğal sit alanı olan 1.353 hektarlık alanda ise 1.994 hektarlık daraltma yapıldı. Kararın ardından bu alan konut yapımı için inşaata açılacak. Turizm ve yerleşim için istenilen faaliyet yapılabilecek. Deniz için ayrılan alana, yatların parkı için marina ve rekrasyon yapılabilecek.

Başkan: Dava açtık

Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, kararla ilgili olarak, “Bakanlar Kurulu, karar almadan önce bizim görüşümüzü sordu. Biz de normal şartlarda kendimizin alabileceği bir karar olmasına rağmen konuyu Meclis gündemine taşıdık" dedi.

"Biz bu alanların imara açılması yerine lokal olmasından yanayız" diyen Gürün, "Yani örneğin bir köyde ya da bir koyda imar ile ilgili bir işlem gerekiyordur, bununla ilgili karar alınabilir. Ancak, bir anda bu kadar büyük bir alan daraltmayı doğru bulmuyoruz. Meclis’ten çıkan karar da bu yöndeydi. Meclis kararına aykırı olduğu için 15 Eylül 2017’de dava açtık. Milas Ören’den başlayan Akbük ve Akyaka’ya dönen Çamlık bölgesini de içine alan bir alan söz konusu. Konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.