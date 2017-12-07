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Sağlık

Gökmen, kök hücre nakli için onay bekliyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta kalp krizi ardından bilinci kapanan 6 yaşındaki Gökmen Telci sağlığına kavuşabilmek için kök hücre nakli bekliyor

07 Aralık 2017 14:43

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta kalp krizi ardından bilinci kapanan 6 yaşındaki Gökmen Telci sağlığına kavuşabilmek için kök hücre nakli bekliyor. Anne Nazan Telci, Sağlık Bakanlığı onayı ile yapılan kök hücre tedavisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'dan destek istedi.
Kent merkezinde oturan fırın çalışanı Nazan- Ali Telci çiftinin 2 çocuklarından büyüğü Gökmen, 7 Ağustos\'ta evlerinde rahatsızlandı. Ailesi tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gökmen\'in kalbi durdu. Yapılan müdahale ile 10 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırıldı. Ancak, bilinci kapalı olan Gökmen solunum cihazına bağlanarak ambulansla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesine sevk edildi. Kalbi durduğunda vücudu oksijensiz kalan çocukta hasar oluştu. Bilinci kapalı olan Gökmen yapılan tetkiklerin ardından yoğum bakım servisine tedaviye alındı. 4 aydan bu yana solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Gökmen, yeni doğmuş bir bebeğin kordonundan alınacak kök hücre ile Sağlık Bakanlığından verilecek onayla hayata tutunacak.
TEK ÇARE KÖK HÜCRE NAKLİ
Ankara\'da yaşam mücadelesi veren Gökmen\'in 4 ay önce sağlıklı ve neşeli olduğunu söyleyen annesi Nazan Telci (27), \"Evde birden rahatsızlandı. Hastaneye götürdüğümüzde kalbi durdu. Kalbi durduktan sonra bilinci kapandı. 10 dakika boyunca oksijensiz kaldığı için, ciddi boyutta bir hasar gördü. Bilincin açılması için tek çare kök hücre. Bunun için de Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Hiç kimseden maddi anlamda yardım istemiyoruz. Sadece Sağlık Bakanlığından çıkacak onay için yardım bekliyoruz\" dedi.

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