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Futbol

Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku!

Tecrübeli futbolcu, pazar günü oynanacak Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek

29 Ekim 2020 15:24

Gökhan Töre, Süper Lig’in 7.haftasında oynanacak olan Beşiktaş ve Malatyaspor maçı öncesinde sakatlandı. Hazırlıklar sürerken, adalesindeki problem nedeniyle Töre’nin maça katılamayacağı bildirildi.

Süper Lig’in 6.haftasında Beşiktaş, Denizlispor’u 3-2 yendi. 7.hafta oynanacak olan karşılaşmada Beşiktaş, 1 Kasım 2020 Pazar günü Vodafone Park’ta Malatyaspor’u konuk edecek.

Gökhan Töre, adale problemi nedeniyle antrenmanda yer alamadı. Yapılan kontroller sonrası durumun ciddi olduğu ve oynanacak maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

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