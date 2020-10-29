Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku!

Gökhan Töre, Süper Lig’in 7.haftasında oynanacak olan Beşiktaş ve Malatyaspor maçı öncesinde sakatlandı. Hazırlıklar sürerken, adalesindeki problem nedeniyle Töre’nin maça katılamayacağı bildirildi.

Süper Lig’in 6.haftasında Beşiktaş, Denizlispor’u 3-2 yendi. 7.hafta oynanacak olan karşılaşmada Beşiktaş, 1 Kasım 2020 Pazar günü Vodafone Park’ta Malatyaspor’u konuk edecek.



Gökhan Töre, adale problemi nedeniyle antrenmanda yer alamadı. Yapılan kontroller sonrası durumun ciddi olduğu ve oynanacak maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.