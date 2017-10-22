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Futbol

Gökhan Töre evlendi; Erdoğan çiftten 4 çocuk istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan nikâh şahitliği yaptı

22 Ekim 2017 04:22

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş'ın futbol takımında oynayan Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'in nikâhına katılarak yaptığı konuşmada "Sporcu ailenin çok çocuğu olur. Sizlerden 3 ya da 4 çocuk beklentisi içindeyim" dedi.

Beşiktaş'ın futbol takımında oynayan Gökhan Töre, Sait Halim Paşa Yalısı’nda Esra Bilgiç ile evlendi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı törene siyah beyazlı takımdaki tüm oyuncular ve Başkan Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi, Hakan Özköse ve eski futbol şube sorumlusu Mete Vardar katıldılar. 

4 çocuk istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Sporcu ailenin çok çocuğu olur. Sizlerden 3 ya da 4 çocuk beklentisi içindeyim" sözlerini sarf ederken başarı diledi. Bu arada geceye ünlü sanatçı Orhan Gencebay ile bazı sanatçılar katılırken Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da törende yer aldı.

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