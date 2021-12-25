Gökhan Özoğuz'dan Hülya Avşar'a tepki: Simidi sen ye!

TV100'ün haberine göre, Özoğuz "Ülke ile alakalı çok kısmetsiz açıklamalar yapılıyor. Hâlâ birisi çıkmış simit diyor. Ne simidi sen ye simit" ifadelerini kullandı.

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