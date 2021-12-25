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Gökhan Özoğuz'dan Hülya Avşar'a tepki: Simidi sen ye!

Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" şeklindeki ekonomik kriz yorumu, uzun süre sosyal medyanın gündeminde kalmıştı

25 Aralık 2021 17:05

Kırmızı Oda dizisinde seyirci karşısına çıkan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Hülya Avşar’ın Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili olarak yaptığı "Gerekirse simit yenecek" açıklamasına tepki gösterdi. 

TV100'ün haberine göre, Özoğuz "Ülke ile alakalı çok kısmetsiz açıklamalar yapılıyor. Hâlâ birisi çıkmış simit diyor. Ne simidi sen ye simit" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Hülya Avşar: Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız

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