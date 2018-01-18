Gökhan Özen Hollywood'da yönetmen koltuğuna oturdu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ŞARKICI Gökhan Özen’in \"Yanlış Numara 2018\" adlı yeni single’ı yarın yayınlanacak. Yönetmen koltuğuna oturan Özen, şarkının klibini ABD’de çekti.

Önümüzdeki yaz çıkaracağı yeni albümünün hazırlıklarını Los Angeles’ta sürdüren Gökhan Özen, geçtiğimiz ay Türkiye’ye dönerek yeni projeleri için Sony Music ile sözleşme imzaladı. Özen, albüm öncesinde sözü, bestesi ve düzenlemesi kendisine ait olan \"Yanlış Numara 2018\" adlı şarkısını Sony Music etiketiyle yarın müzikseverlerle buluşturacak. Şarkının video klibi için Hollywood\'da yönetmen koltuğuna oturan Gökhan Özen, Los Angeles ve Las Vegas arasındaki çöllerde film gibi bir klibe imza attı. 48 derece sıcaklıkta ve 18 saatte çekilen klipte hem yönetmenlik yapan, hem de kamera karşısına geçen Özen’e Amerikalı model Hannah Linderman eşlik etti. Şarkıcının ABD’deki ekibiyle “Eski Defter” ve “Değişir Dünya”dan sonra çektiği üçüncü klip olan “Yanlış Numara 2018”, 8K tekniği ile çekildi.

“GENÇ STAR ADAYLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMA KARARI ALDIK”

Gökhan Özen, Sony Music ile birlikte genç şarkıcılar üzerinde çalışacaklarını açıklayarak, şunları söyledi:

\"Yanlış Numara 2018 bir başlangıç. Sony Music etiketi ile 2018 yazında 12 yeni şarkıdan oluşan yeni albümümü sevenlerimle paylaşacağım. Bunun yanı sıra Sony Music ile beraber önümüzdeki dönemlerde yeni, genç star adayları üzerinde de çalışma kararı aldık. Gençler sıkı durun.”

Gökhan Özen’in yeni single’ı “Yanlış Numara 2018”, Sony Music etiketiyle yarın tüm dijital platformlarda yayınlanacak.