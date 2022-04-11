Gökhan Özen 1 liralık manevi tazminata mahkum edildi

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Özen’in avukatı davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Sevigen çiftinin açtığı davayı kabul ederek Gökhan Özen’i 1 lira manevi tazminata mahkum etti. Mahkeme kararına göre Özen, bu tazminatı Sevigen çiftine faiziyle ödeyecek.

Gökhan Özen, Gülay-Mehmet Sevigen çiftinin kızları Selen Sevigen’le 2010’da evlenmişti. 2016’da boşanan çiftin iki kızı var.

Yaklaşık 5 yıl önce anlaşmalı boşanan ikili yıllar sonra çocukları için karşı karşıya geldi. Selen Sevigen, Gökhan Özen'e hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.

Gökhan Özen’in sürekli evine gelip çocuklarının önünde kendisine hakaret ettiğini öne süren Selen Sevigen’in bu açıklamalarına ünlü şarkıcı yanıt vermiş, şunları söylemişti:

"Kızım köpek istedi buldum aldım, iki kızım da çok mutluydular"

"Hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Kızım köpek istedi buldum aldım, iki kızım da çok mutluydular. Eski eşim eve geldi köpeği evden çıkarttırdı ki, bahçeli evde oturuyor. Kızlarım ağlamaya başladı, o da kızlarıma avaz avaz bağırdı, benim uyarım bu nedenleydi. Ayrıca, küçük kızıma hem annesi, hem dedesi bağırıyor, ben buna dayanamam, izin de veremem."