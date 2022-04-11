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Gökhan Özen 1 liralık manevi tazminata mahkum edildi

Eski Bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, sosyal medya hesabından kendilerini rüşvetçilikle suçlayarak onur, şeref ve saygınlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle dava açmıştı

11 Nisan 2022 21:21

Eski Bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, sosyal medya hesabından kendilerini rüşvetçilikle suçlayarak onur, şeref ve saygınlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle eski damatları Gökhan Özen’e açtığı tazminat davasını kazandı. Özen'e 1 TL'lik manevi tazminat cezası verildi.

Eski bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, eski damatları şarkıcı Gökhan Özen'e, sosyal medya hesabından kendilerini rüşvetçilikle suçlayarak onur, şeref ve saygınlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle açtıkları tazminat davasını kazandı. 

Sevigen çifti, Özen tarafından rahatsız edilerek, hakaret ve tehditlere maruz kaldıkları iddiasıyla Aile Mahkemesi’nden defalarca tedbir kararı aldırmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen tazminat davasının karar duruşmasına Sevigen çiftinin avukatı ile Gökhan Özen’in avukatı katıldı.

"Müvekkillerin kişilik hakları saldırıya uğramıştır"

Duruşmada söz alan Sevigen çiftinin avukatı, “Gökhan Özen’in asılsız paylaşımları nedeniyle müvekkillerin kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz” dedi.

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