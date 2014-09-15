Gökhan Gönül: Taraftarlar istemiyor ama Passolig onlar yüzünden geldi

Trabzonspor karşılaşmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Gökhan Gönül, Avni Aker Stadı’nın zemininden şikayet ederken,“Bu kadar kötü bir saha ile hiç karşılaşmadık. Futbolda zemin önemli. Çok kuruydu toprak. Topa sahip olma anlamında her futbolcu sıkıntı yaşadı bugün ” ifadelerini kullandı.

Oyunun hakimi olduklarını söyleyen Gökhan, “Oyunun genelinde oyunun hakimi bizdik. Trabzon 5 pas üst üste yapmadı. Tamamen geri yaslanmış bir Trabzonspor vardı. Deplasmanda alınan 1 puan, 1 puandır” dedi.

Karşılaşmanın tansiyonunun düşük olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, “Uzun süredir burada sıkıntı oluyordu, bu sefer bir şey olmadı. Ufak tefek kötü söylemler olmuştur ama genel olarak futbolcular fair-play içerisindeydi” şeklinde konuştu.

Tribünlerin boş olmasına dikkat çeken yıldız isim, “Passolig diyoruz. Passolig tamamen tribündeki düzensizliği önleme amaçlı çıkarılmış bir sistem. Taraftarlar maçlara gelmek istiyorlar, ama bu Passolig’i getirttiren de taraftarlarımız. Onların yaptığı kötü şeyler bunları getirdi. G.Saray maçını da izledim, çok tatsız bir maçtı. Bugün Trabzon tribünü doluydu belki ama, çok boşluklar da vardı. İnşallah bundan sonraki maçlarda Passolig yüzünden çıkan sıkıntıları yaşamayalım” yorumunda bulundu.