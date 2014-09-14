Trabzonsporlular'dan 'Tayyip Erdoğan Stadı' adına protesto

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Akyazı'da yapımı süren spor kompleksine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adının verilmesi önerisine tepki gösteren bir grup Trabzonspor taraftarı, yürüyüş düzenledi.

Atatürk Alanı'nda bir araya gelen taraftar grubu, ellerindeki "Akyazı Hüseyin Avni Aker'dir, Dozer Cemil'dir, Şenol Güneş'tir" yazılı dövizler açarak slogan attı. "Trabzonspor, Trabzosporlularındır" yazılı pankart eşliğinde bir süre yürüyen grup, kent merkezinde tur attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Kültür Komisyonu onayladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında, oy çokluğu ile kabul edilerek gündeme alınan ve Akyazı Spor Kompleksi'nin stadyum dışında kalan alana "Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi" isminin verilmesi önerisi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Komisyonu tarafından onaylanmıştı.