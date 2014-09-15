Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasından gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Milli maç nedeniyle lige verilen aranın ardından 2. hafta dev bir maça sahne oldu. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Fanatik'in haberine göre, bordo mavililerin yıldız transferi Oscar Cardozo sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, sarı lacivertlilerde milli takımda sakatlık geçiren Caner Erkin'in ilk 11'de yer alıp almaması bekleniyordu. Ancak Caner, iğne tedavileri ile maça yetiştirildi ve İsmail Kartal’ın tercihiyle ilk 11'deki yerini aldı. Maç karşılıklı ataklarla başladı. Karşılaşmanın 36. dakikasında orta sahanın gerisinde içeriye bindirme yapan Trabzonsporlu futbolcu Waris, iki kişinin arasında topu kontrol etti. Ardından rakibini çalımlayarak kaleyi karşısına aldı. Waris yerden bir şut çıkardı ancak kaleci Mert Günok gole engel oldu. İlk yarıda başka tehlikeli atak gerçekleşmedi ve devre 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mehmet direği geçemedi

İkinci yarıda karşılıklı ataklar devam etti. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya Emenike'den önce savunma tehlikeli bölgeden topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışarısına çıkan topa Mehmet Topal gelişine şutunu attı, top direğe çarparak auta çıktı.

Yatabare kaleyi bulamadı

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Fenerbahçe yarı alanına gönderilen topu ceza sahasının sağ çaprazında Sefa Yılmaz, topu bekletmeden penaltı noktası üzerindeki arkadaşı Yatabare'ye gönderdi. Yatabare müsait pozisyonda şutunu attı ancak top az farkla yandan auta çıktı. Maçın geriye kalan dakikalarında gol olmadı ve Trabzonspor, evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.