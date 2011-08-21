-Gökhan Evliyaoğlu vefat etti ANKARA (A.A) - 21.08.2011 - Gazeteci, düşünür ve siyaset adamı Gökhan Evliyaoğlu (84) vefat etti. Alınan bilgiye göre, bir haftadır akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Evliyaoğlu, dün gece hastanede hayatını kaybetti. Siyaset ve basın alanında önemli izler bırakan Evliyaoğlu için yarın TBMM'de 12.00'de tören düzenlenecek. Evliyaoğlu'nun cenazesi öğle vakti Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıya Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Malatya'da 1927 yılında dünyaya gelen Evliyaoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Fakültesinde İletişim, Federal Almanya'da Psikoloji öğrenimi ve ihtisası yaptı. Ankara Gazi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak hizmet veren Evliyaoğlu, İletişim Psikolojisi üzerine master yaptı. 1961-1964 döneminde Adalet Partisi'nden Balıkesir milletvekili seçilen Evliyaoğlu, Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğünde, Başbakanlık Atom Enerjisi Kurumunda Daire Başkanlıkları görevlerinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığında Bakanlık Müşavirliği, Federal Almanya'da Köln Başkonsolosluğunda Eğitim Ataşeliği, Bonn Büyükelçiliğinde Çalışma Başmüşavirliği ve Basın Ataşeliği görevlerinde bulunan Evliyaoğlu, ''Son Havadis'', ''Yeni İstanbul'' gazetelerinin ve ''Düşünen Adam'' dergilerinin sahipliklerini, Genel Yayın Müdürlüklerini ve başyazarlıklarını sürdürdü. İlkokul sıralarından başlayarak şiir, edebiyat, hitabet ve resim alanlarında başarılı denemeler yapan Gökhan Evliyaoğlu bu dallarda ortaokul yıllarından bu yana ödüller aldı. Sanat çalışmalarının, fikir ve çalışma hayatının yanısıra lise döneminde başlayan yazarlık ve gazetecilik mesleğinin her dalında çalışan Evliyaoğlu, bütün çalışma hayatı boyunca kültür ve sanat hareketlerinin içinde oldu. İlerlemiş yaşına rağmen gençlere rehberlik eden ve sanatsal faaliyetlerinin yanı sıra kitap çalışmalarını da sürdüren Evliyoğlu'nun yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlar: ''Nerede duruyoruz?, Türk İktisat Tarihi, İletişim Psikolojisi, Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal Organizasyonu, Konuşma Sanatı, Dil ve Edebiyat Sorunlarına Giriş, Milliyetçiliğimizin Ön Hedefleri, Dördüncü Cemre, Konstantinıyye Kızıl Elması, Atatürk'e Sevgilerle, Kemalname, Çocuk ve Dua, Filozofca, Yunus Emre–Anadolu'nun İç Aydınlığı, Mevlana Sevgisi, Praktische Psychologie, Türkische Existenzphilosophie, Siberfelsefe.'' (ELF-MVA)