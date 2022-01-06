Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci barıştı

Geçtiğimiz yıl boşanan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci yeniden barıştıklarını sosyal medyadan duyurdu.

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci 2021 yılında boşanma kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. İkili işlerini de ayırmaya karar vermiş ancak daha sonra birlikte bir mekanda yakalanmıştı.

Barışıp barışmadıkları merak edilen ikiliden Çıra eski eşiyle barışmak için elinden geleni yapsa da Ciğerci bu konuda kararsızdı.

"Bir şans daha"

Barıştıklarını sosyal medyadan duyuran çift, paylaşımlarına; "Nerede kalmıştık… Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin... Seninle bizi Allah’tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı, yıkamadı da. Çok üzgünüm ki ben sebep oldum bu yaşananlara beni kırmayıp bana güvendiğin bize bir şans daha verdiğin içinde ayrıca teşekkür ediyorum canımın içi.

Şimdi herkes duysun ki biz çok daha güçlüyüz, daha çok yakınız, çünkü biz her şeyi anladık eskisinden daha çoook seviyoruz bir birimizi..." notunu düştü.