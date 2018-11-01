Gökçer Tahincioğlu T24'te

Ankara gazeteciliğin önde gelen isimlerinden Gökçer Tahincioğlu da T24 ekibine katıldı. Tahincioğlu, T24'te insan hakları ve yargı gündemine odaklanan dosyalar hazırlayacak, haber, analiz ve yorumlar kaleme alacak. Tahincioğlu'nun T24'teki ilk yazısı 4 Kasım Pazar günü yayımlanacak.

Tahincioğlu, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından kısa bir süre sürdürdüğü Milliyet Ankara Haber Müdürlüğü görevinden 1 Ekim'de ayrıldı. Çalışmaları çok sayıda gazetecilik ödülüne değer görülen Tahincioğlu, MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifiyle ilgili olarak kaleme aldığı "Açık mektup: Ben affetmiyorum" başlıklı son yazısının ardından 21 yıl çalıştığı Milliyet'ten istifa etti.

Yayımlanmış üç kitabı bulunan Tahincioğlu, haber, dosya ve analizlerin yanı sıra insan haklarına odaklanan ve büyük bir ilgi gören "Yüzleşme" köşesini de T24'te sürdürecek.

Gökçer Tahincioğlu kimdir?

Gökçer Tahincioğlu, sırasıyla Bursa Setbaşı İlkokulu, Ankara Yükseliş Koleji, Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi’nde eğitim gördükten sonra Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı’ndan “Askeri Darbeler Öncesi ve Sonrası Medya Özgürlüğü” konulu yüksek lisans teziyle mezun oldu.

1997’de Milliyet gazetesinde muhabirliğe başladı. Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda adliye ve yargı muhabirliği görevlerini yürüttü. 2010’dan itibaren Milliyet Gazetesi Ankara Haber Müdür Yardımcılığı ve Ankara Haber Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bu süreçte “Yüzleşme” adlı köşede,

insan hakları odaklı yazılar kaleme aldı.

Ödülleri

Gökçer Tahincioğlu, “Hayata Dönüş Katliamı” haberiyle Musa Anter Yılın Haberi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Rafet Genç Haber Ödülü’nü aldı.

“İHD Baskını” fotoğrafıyla ÇGD İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü’ne layık görüldü.

Bütün Türkiye’nin telefonlarının izlenebildiğini ortaya çıkaran “Biri Bizi Gözetliyor” haberi ile Metin Göktepe Yılın Haberi Ödülü'nü kazandı. Aynı haberden dolayı hakkında özel yetkili savcılıkça soruşturma başlatılarak, gözaltı işlemi yapıldı. Bu soruşturma ile yaptığı haberlerden dolayı açılan diğer dava ve soruşturmalar nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden, gazeteci Kemal Göktaş’la birlikte Basın Özgürlüğü Ödülü aldı.

Yargıtay Başkanı, MİT ve Alaattin Çakıcı bağlantılarını gösteren haberleriyle, gazeteci Tolga Şardan’la birlikte Abdi İpekçi Yılın Haberi Ödülü'nü kazandı.

Hrant Dink suikastini gerçekleştiren isimlerden Yasin Hayal’in, suikast öncesindeki süreçte Trabzon’daki bombalı eylemlerinin etkin bir soruşturma ve yargı sürecinden nasıl uzak tutulduğunu ortaya koyan “Bomba Adaleti” haberiyle Çağdaş Gazeteciler Derneği Haber Ödülü'nü aldı.

Kocası tarafından eklem yerlerinden vurulan Arzu Boztaş’ın hikâyesini anlattığı “Arzu’nun çığlığı” haberiyle TGC Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Kitapları

Tahincioğlu'nun “Bu Öğrencilere Bu İşi mi Öğrettiler?”, “Beyaz Toros” ve “Devlet Dersi” adıyla yayımlanan üç kitabı bulunuyor.

1 Ekim 2018’de Milliyet Gazetesi’nden ayrılan Tahincioğlu bugün (1 Kasım 2018) T24 ekibine katıldı.