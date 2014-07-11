Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin ırkçı tweetlerine destek

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, Gazze'yi bombalayan İsrail'e tepki için Musevi vatandaşları hedef alaran "Allah Hitler'den razı olsun, bunlara az bile yapmış" şeklindeki ırkçı sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten destek geldi.

Gökçek, İsrail'in Gazze saldırısını eleştiren Tilbe'nin, milyonlarca Yahudiyi katleden Adolf Hitler'i anarak tebrik etmesine, "Bütün sağ duyulu Twitter arkadaşlarımı da atacakları mesajlarla Yıldız Tilbe'yi alkışlamaya davet ediyorum" mesajı ile destek verdi.

Kişisel Twitter hesabından Yıldız Tilbe'nin attığı tweetleri retweet yapan Gökçek, "Senin hassasiyetin ah diğer sanatkarlarda da olsa Yıldız bacımız" yorumunda bulundu.

Türkiye Yahudileri Cemaati'nin eski başkanı Silvyo Ovadya, Yıldız Tİlbe’nin sözlerine karşılık “Bu kadar ırkçı bir demeç veriyor sözde sanatçı olacak bir kişi yani. Bir sanatçıya yakışmayacak açıklamalardır bunlar. Tamamen ırkçılık ve dünyanın her tarafında suç olacak öğeler taşımaktadır bu” diyerek tepki gösterdi.

Musevilerden tepki

Türkiye Yahudileri Cemaati'nin eski başkanı Silvyo Ovadya, Yıldız Tİlbe’nin sözlerine karşılık “Bu kadar ırkçı bir demeç veriyor sözde sanatçı olacak bir kişi yani. Bir sanatçıya yakışmayacak açıklamalardır bunlar. Tamamen ırkçılık ve dünyanın her tarafında suç olacak öğeler taşımaktadır bu” diyerek tepki gösterdi.

Gökçek'in Twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle: