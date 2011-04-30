-GÖKÇEK'TEN ''METRO'' İTİRAFI ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ''Metroları yapmak belediyelerin gücünü aşan bir iştir. Mevcut olan ekonomik imkanlarımızla metroları bizim kendimizin yapabilmesi kesinlikle mümkün değil'' dedi. Gökçek, düzenlediği basın toplantısında, Ankara devam eden Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Tandoğan-Keçiören metro inşaatlarına şu ana kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 828 trilyon lira para harcadıklarını söyledi. Metroların toplam uzunluğunun 44 kilometre olduğunu ifade eden Gökçek, bu hatlara Ulaştırma Bakanlığı tarafından 1 kilometrelik bir ilave daha yapılmasının planlandığını belirterek, şunları kaydetti: ''Gara bir terminal yapılıyor. Ayrıca Tandoğan'a kadar çıkarılması planlanıyor. Bununla birlikte 1 kilometre kadar uzaması planlanıyor. Mali gücümüz yeterli olmadığı için Başbakanımızdan, hükümetimizden talepte bulunduk. Bu talep kabul edildi. Metronun Ulaştırma Bakanlığı'na devriyle ilgili 4 ayrı protokol imzaladık. Bu protokol, Çayyolu-Kızılay, Batıkent-Sincan, Tandoğan-Keçiören ve Ankara Metrosu Elektromekanik İşleri protokolü imzaladık. Önemli olan imzalanan protokolün akabinde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından, yatırım programına bunun alınması ve işe başlanmasıydı. Yüksek Planlama Kurulu 25 Nisan'da sayın Başbakanımızın başkanlığında Ankara metrosu için karar aldı. 250 milyon TL yıl ödeneğin Maliye Bakanlığı bütçesindeki yer alan yedek ödenekten karşılanmak üzere 2011 yılı programına alınması uygun görülmüştür. Bu yıl itibariyle Bakanlar Kurulu metro yapımı için 250 milyon lira bütçesine koymuş oluyor. Bundan dolayı Başbakanımıza ve hükümetimize Ankaralılar adına şükranlarımı sunuyorum.'' -METROLARIN İHALESİ MAYIS AYINDA- Gökçek, Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre metroların ihalesinin Mayıs ayında yapılacağını belirterek, ihale sonuçlandığında da inşaatların başlayacağını ve 2 yıl içerisinde kullanıma hazır hale geleceğini bildirdi. Metro konusunda herhangi bir nakit sıkıntısının bulunmadığını anlatan Gökçek, Ankara metrosu elektromekanik işlerine hemen başlanmasının mümkün olduğunu ifade ederek, Ankara'nın kısa sürede bu metrolara kavuşmasını beklediklerini vurguladı. Melih Gökçek, bu arada AK Parti'nin seçim bildirgesinde, havaalanına yeni metro hattının yapılacağı müjdesinin verilmesinden mutluluk duyduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: ''Ben her zaman şunu söylüyorum; metroları yapma belediyelerin gücünü aşan bir iştir. Mevcut olan ekonomik imkanlarımızla metroları bizim kendimizin yapabilmesi kesinlikle mümkün değil. Bütün dünyada bunu hükümetler yapıyor ve belediyelere devrediyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı bu uygulama da Türkiye'de bir ilk olacak. Bundan sonra Türkiye'deki bütün metroların hükümetler tarafından yapılıp, belediyelere verilmesi, onlar tarafından işletilmesi gündeme gelecek.'' -ÖNCELİK SİNCAN VE KEÇİÖREN METROLARINDA- Kızılay-Çayyolu hattının kaba inşaatının birinci aşamasının bittiğini, ikinci aşamasının yüzde 85.21, Batıkent-Sincan metrosunun 71,78'nin, Tandoğan-Keçiören metrosunun ise yüzde 41,03'ünün tamamlandığını bildiren Gökçek, metroların hizmete girme durumlarının da ihaleye göre belli olacağını söyledi. Gökçek, ''Muhtemelen öncelikli olarak Sincan, onun akabinde Keçiören; belki ikisi aynı anda, en son da Çay Yolu metroları hizmete girecek. Nüfus yoğunluğu açısından söylüyorum'' dedi.