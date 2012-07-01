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Yaşam

Gökçek'ten Lübnanlı şarkıcı Wehbe'ye: Gel seni Türk vatandaşı yapalım

Lübnanlı şarkıcı Wehbe, Ankara Kültür Merkezi’nde bir konser verdi

01 Temmuz 2012 12:32

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in, Lübnanlı şarkıcı Wehbe’ye Türk vatandaşlığı önermesi Lübnan basınında geniş yer buldu.
 
Lübnanlı şarkıcı Wehbe, Ankara Kültür Merkezi’nde bir konser verdi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Lübnan basını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Wehbe arasında gerçekleşen görüşmenin fotoğraflarını yayınlayarak Gökçek'in Wehbe’ye özel tercüman vererek şehir turu yaptırdığını, ardından da Türk vatandaşlığı önerdiğini yazdı.

Wehbe, vatandaşlık polemiğine girmeden kendisinin Gökçek ile yaptığı görüşmede tweet atarken görüldüğü fotoğrafı kişisel hesabından paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sitesinde ise “People” dergisi tarafından en güzel 50 insan olan Wehbe’nin Türk vatandaşı olmak istediğini kendi isteğiyle dile getirildiği şu haberle duyuruldu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Büyük Ankara Festivali’ kapsamında konser vermek üzere Başkent’e gelen Haifa Wehbe, Hacı Bayram Camii’nde dua etti. Gezi sirasında Wehbe, ‘Ankara’daki tarihi mekanları ve parkları beğendim. Türk vatandaşı olmak istiyorum’ dedi.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le bir araya gelen Wehbe çektiği fotoğrafları Twitter’da paylaştı.

Wehbe daha sonra tercümanıyla Ankara’yı gezdi. Esnafla sohbet eden Wehbe, özellikle izlediği su ve ışık gösterisinden etkilendiğini söyledi.

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